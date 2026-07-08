Le projet de crypto confidentielle Zcash annonce l'obtention d’une « preuve mathématique » irréfutable au sujet de la fiabilité de son futur pool protégé Ironwood. Sa cryptomonnaie native ZEC s’envole de plus de 10 % en quelques heures.

Les développeurs de Zcash travaillent sur leur nouveau pool protégé « Ironwood »

Il y a tout juste un mois la cryptomonnaie confidentielle ZEC se crashait en pleine hausse suite à la découverte d’une faille critique dans son pool Orchard - prétendument jamais exploitée - en capacité de permettre une création illimitée de nouvelles unités indétectables.

Une situation critique qui aura au moins permis de faire oublier la crise interne qui a frappé la société Zcash en janvier dernier, à l'origine de la démission d'une part importante de ses employés, face à la nécessité évidente de développer un nouveau modèle de « pool protégé » en capacité de faire mieux que leurs prédécesseurs.

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Une solution nommée « Ironwood », basée sur Orchard, dont le but consiste à « repartir sur des bases saines avec une faille corrigée », tout en garantissant une procédure sous haute surveillance lors des transferts de ZEC vers ce nouveau pool.

Grâce à un système de sas de transition (turnstile) intégré au protocole, les portefeuilles pourront démontrer qu'aucune contrefaçon n'a eu lieu en migrant les fonds d'Orchard vers Ironwood, tout en protégeant leurs utilisateurs au cours du processus. Dans le même temps, les paiements au sein de l'ancien pool Orchard seront désactivés afin d'établir une limite supérieure à la quantité de ZEC en circulation.

Mais encore faut-il passer l'épreuve de la « vérification formelle » actuellement en cours et assistée par l'intelligence artificielle (IA), « afin d'éliminer toute possibilité de faille de contrefaçon indétectable ».

Une procédure qui vient de permettre aux développeurs impliqués dans le « Project Tachyon » d'annoncer qu'une « preuve mathématique » serait sur le point d'être validée.

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La cryptomonnaie ZEC s'envole de 13 % en quelques heures

Une annonce visiblement suffisante pour motiver les investisseurs à revenir se positionner sur le ZEC, si l'on en croit la hausse de 13 % enregistrée au cours des dernières heures qui lui a permis de franchir à nouveau - mais pour le moment encore furtivement - le niveau symbolique des 500 dollars.

Le ZEC s'envole de 13 % en quelques heures

Au moment d'écrire ces lignes, le ZEC affiche toutefois un léger recul aux environs des 480 dollars. Un niveau de support éventuel à surveiller de près, car il a déjà été testé à plusieurs reprises sous la forme d'une résistance haussière au cours des derniers mois.

📰 Effondrement du Zcash : un signal d'alerte pour fuir la DeFi ?

La promesse de voir arriver ce nouveau pool débarrassé du risque de contrefaçon va-t-elle permettre au ZEC de renouer avec la tendance haussière interrompue le mois dernier ? Quoi qu'il en soit, il devra encore assurer une hausse de 45 % pour revenir à son dernier sommet local de novembre 2025, aux alentours des 700 dollars.

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Source : Project Tachyon

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