+90 % en un mois – Pourquoi le Zcash (ZEC) surperforme le marché crypto ?

Le Zcash (ZEC) ferait-il son propre bull market dans son coin ? La cryptomonnaie de vie privée affiche des performances notables sur le mois, face à un marché plus hésitant. Comment l’expliquer ?

Le Zcash est en pleine forme ces dernières semaines

Zcash ne vit pas les hésitations de prix du reste de l’écosystème. Sa cryptomonnaie ZEC a ainsi progressé nettement depuis un mois : elle affiche +90 % sur les 30 derniers jours. Pour comparaison, le Bitcoin progresse de 4 % sur la même période, et l’ETH chute quant à lui de 6,7 % sur le mois.

Le cours du Zcash en nette progression ces derniers mois

Ce matin, le cours du ZEC atteint 590 dollars, en hausse de 3,5 % sur les dernières 24h. Sa capitalisation dépasse désormais 9,7 milliards de dollars. Il reste cependant très loin de son record absolu de 2016, où il avait atteint plus de 3 100 dollars.

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Lancé courant 2016, Zcash s’était distingué par son modèle hybride : il peut à la fois soutenir des transactions transparentes, mais aussi masquées. Dans les années qui ont suivi, il avait cependant été délisté de plusieurs grandes plateformes d’échange.

Les solutions de vie privée séduisent les investisseurs

Zcash n’est pas le seul à connaître un beau fixe. D’autres solutions de vie privée, à l’instar de Monero (XMR) et Dash (DASH), affichent également des hausses de prix. Le XMR reste cependant bien plus timide, avec +14 % sur le mois. Quant au Dash, il prend 31 % sur le mois.

Un regain d’intérêt pour les solutions d’anonymat est observable dans l’écosystème. C’est relativement nouveau : les dernières années ont plutôt vu le déclin de cryptomonnaies de ce type, face à des exigences réglementaires toujours plus élevées.

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En ce qui concerne Zcash en particulier, un déclencheur de cette hausse récente semble avoir été une déclaration d’Arthur Hayes. Le cofondateur de BitMEX estime ainsi que le ZEC pourrait atteindre 10 % du prix du BTC.

L’attrait pour le ZEC ne semble pas avoir été entamé par la fronde récente qui a eu lieu dans l’équipe de développement. Des démissions massives avaient en effet eu lieu en janvier dernier, avec une équipe historique qui avait lancé une nouvelle société. Pas de quoi effrayer les investisseurs, qui continuent a priori d’accumuler du ZEC.

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Source : TradingView

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