Les Winklevoss achètent 28 millions de dollars de Zcash (ZEC) via leur société de trésorerie

Une nouvelle mise en Zcash. Les frères Winklevoss ont investi plusieurs dizaines de millions de dollars dans le ZEC, via leur société Cypherpunk.

Les frères Winklevoss continuent de miser sur le Zcash (ZEC)

Lancée en novembre dernier, la société de trésorerie Cypherpunk avait fait une mise initiale de 50 millions de dollars sur le Zcash. Les frères Winklevoss parient sur la hausse du ZEC, qui a suscité un engouement surprise ces derniers mois.

Cette semaine, Cypherpunk ajoute 28 millions de dollars à ses avoirs en ZEC. Au total, elle détient désormais 152 millions de dollars de Zcash. Cela correspond à 1,7 % de l’approvisionnement en ZEC. Elle compte concentrer ses efforts sur la vie privée, selon le CIO de l’entreprise, Will McEvoy :

Le monde approche du pic de la surveillance. C’est le moment le moins privé de l’histoire de l’humanité. Parier sur Zcash, c’est parier sur un retour à la normale.

Objectif : 5 % de la supply

Cypherpunk a de fortes ambitions : l’entreprise souhaite accumuler 5 % de l’approvisionnement en ZEC. À ce stade, le Zcash affiche une capitalisation de 8, 63 milliards de dollars.

Nous continuons d’exécuter notre objectif d’accumuler 5 % du réseau Zcash. [Cypherpunk] est bien positionnée pour un marché qui réévalue l’importance sociétale de la vie privée.

Le ZEC fait partie des rares cryptomonnaies qui sont nettement dans le vert en cette fin d’année. Depuis un an, la cryptomonnaie a pris 794 %. Elle progresse de 43 % sur les 30 derniers jours, dans un contexte plutôt morose. Le cours du BTC ne progresse en effet que de 2 % sur la même période.

L’action CYPH bondit suite à l’annonce

Le cours de l’action Cypherpunk Technologies (CYPH) semble avoir réagi à l’annonce : il affiche une hausse de 11 % depuis hier. Cypherpunk est à l’origine une société de traitement contre le cancer, qui a pivoté vers la trésorerie en Zcash suite à des difficultés financières.

Cette bascule est typique des sociétés de trésorerie, qui misent sur un enthousiasme temporaire en espérant le transformer en soutien à long terme. Jusque là, la stratégie a été mitigée : plusieurs trésoreries en Bitcoin et Ether s’y sont cassées les dents.

Le scénario sera-t-il alors différent pour Zcash ? Cela dépendra de sa capacité à créer de l’engouement de manière durable autour des thématiques liées à la vie privée.

Source : Cypherpunk via PRNewsWire

