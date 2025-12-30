+28 % en 7 jours – Zcash (ZEC), l'éternel miraculé de ce cycle ?

Le cours du Zcash (ZEC) bondit sur la semaine, dans un contexte plutôt morose pour les cryptomonnaies. Qu’en penser ?

Le cours du Zcash bondit sur la semaine

Le patinage hivernal des cryptomonnaies affecte le Bitcoin (BTC), dont la progression est quasi nulle sur la semaine +0,5 %). C’est également le cas d’autres cryptomonnaies majeures comme l’Ether (+0,7 %) ou encore le XRP de Ripple (-0,7 %).

Mais face à cela, une cryptomonnaie résiste encore et toujours à la morosité ambiante : le Zcash (ZEC). Le protocole de paiements anonymes voit sa cryptomonnaie exploser à la hausse sur la semaine : elle prend 28%.

Sur l’année, le Zcash aura déjoué toutes les prédictions : le cours du ZEC prend ainsi 797 % sur les douze derniers mois, confirmant un retour en grâce que peu avaient vu venir.

Zcash, une progression surprise en 2025

Le Zcash est désormais installé au-dessus du seuil psychologique des 500 dollars, à la 22e place des cryptomonnaies les plus capitalisées du moment. Les grands détenteurs (whales) semblent être entrés dans une phase d’accumulation, selon la plateforme d’analyses Lookonchain.

À titre d’exemple, 2 portefeuilles récemment créés ont retiré 13,5 millions de dollar en ZEC depuis Binance, manifestement pour les stocker sur du plus long terme.

D’un point de vue plus global, il semblerait que les thématiques liées à la vie privée soient en faveur : la cryptomonnaie DASH progresse ainsi de 14 % sur la semaine. Quant au protocole Decred (DCR), sa cryptomonnaie a pris 29 % sur les 7 derniers jours.

Limites et avenir du Zcash

De manière notable, Monero (XMR) ne participe pas à ce rallye : le cours du XMR perd ainsi 1 % sur la semaine. On rappelle cependant que la cryptomonnaie avait connu une hausse plus tôt dans l’année : elle progresse de 122 % sur les 12 derniers mois.

Si les cryptomonnaies de vie privée sont en vogue, c’est aussi parce que le contexte réglementaire étatsunien s’est assoupli. Il faudra donc voir si le Zcash et ses consorts parviendront à consolider au-delà de l’enthousiasme de ces derniers mois.

Sources : CoinGecko, Lookonchain

