Un « flippening » que personne n’attendait ? L’argent est devenu plus volatil que le Bitcoin (BTC), connaissant une progression parabolique ces dernières semaines. Qu’en penser ?

L’argent plus instable que le Bitcoin ces dernières semaines

Le cours de l’argent a très fortement progressé ces dernières semaines, battant de nouveaux records chaque jour. Le métal est très demandé et sa hausse s’inscrit dans un contexte d’appétit renouvelé pour les métaux précieux.

Résultat : l’argent est désormais plus volatil que le Bitcoin, si l’on en croit l’indice de volatilité relative (RVI), dont la moyenne est fixée à 50. L’argent a en effet un RVI qui a dépassé plusieurs fois le seuil de 80 ces dernières semaines, indiquant une forte volatilité.

Quant au Bitcoin, sa volatilité tend à évoluer dans un range situé entre 30 (volatilité faible) et 60, sans les grands mouvements de prix observés sur l’argent :

Le cours de l’argent et sa volatilité (en violet) ces dernières semaines

C’est un changement notable : ces dernières années, l’argent est considéré comme un actif aux performances peu volatiles, jusqu’à ces dernières semaines où il a inversé la tendance. Par contraste, le Bitcoin (BTC) fait souvent preuve d’une forte volatilité, qui est moins présente ces derniers mois.

Les évolutions de l’argent et du Bitcoin

Sur l’année, le Bitcoin a perdu 6 %. Sur la même période, l’argent a quant à lui progressé de 157%. Il est désormais le 3e actif le plus capitalisé au monde. Le BTC reste quant à lui le 8e actif le plus capitalisé au monde.

L’argent explose dans le sillage de l’or, face à un attrait des investisseurs pour les métaux précieux, considérés comme moins risqués dans un paysage géopolitique incertain. À l’inverse, le Bitcoin ayant connu de nouveaux records en 2025, il semble être entré dans une phase de consolidation qui pourrait être durable.

Source : TradingView

