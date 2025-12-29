Pourquoi l'argent bat-il de nouveaux records chaque jour ?

Depuis le mois d'octobre, le prix de l'argent ne cesse de battre ses records historiques. Quelles sont les raisons pouvant expliquer cette hausse et est-ce durable ?

Le prix de l'argent enchaîne les records

Chaque jour depuis le mois d’octobre, le cours de l’argent semble battre un nouveau plus haut historique (ATH), à tel point que le célèbre métal précieux a touché les 84 dollars l’once cette nuit, avant de retomber à 75,63 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

Alors que l’argent semble terminer 2025 par un rallye de près de 162 %, l’ATH à près de 50 dollars, qui résistait depuis le mois d’avril 2011, a finalement été largement battu, mettant dès lors fin à 14 ans de performances discutables :

Cours de l'argent données mensuelles

Avec une telle envolée, l'argent est ainsi monté sur le podium des actifs les plus capitalisés au monde, juste derrière NVIDIA, bien qu'il soit tout de même 7,3 fois moins capitalisé que l'or :

Top 10 des plus grandes capitalisations au monde

Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, à commencer par une hausse généralisée des métaux précieux. Par exemple, l’or est également sur ses records, alors qu’il grimpe depuis le printemps 2024. Pour sa part, le platine, qui progresse depuis le mois d’avril, a brièvement battu son ATH cette nuit avant de corriger quelque peu également, tandis que le cuivre flirte avec son record de juillet.

Ainsi, les perspectives de baisses de taux et la potentielle accélération de l’inflation qui en découlerait peuvent motiver le marché à se tourner vers des valeurs refuges par anticipation.

Concernant l’argent spécifiquement, la Chine a annoncé de nouvelles règles à la fin du mois d’octobre, se traduisant par une restriction des exportations d’argent, de tungstène et d’antimoine dès le mois de janvier. C’est d’ailleurs depuis cette annonce que la hausse a connu un nouvel élan.

Sur X, certains semblent ainsi se réveiller seulement aujourd’hui en considérant l’annonce de la Chine comme une nouvelle de dernière minute. Elon Musk lui-même a commenté ce week-end : « Ce n'est pas bon. L'argent est nécessaire dans de nombreux procédés industriels. ».

En effet, l’argent trouve notamment des applications dans de nombreuses technologies dépendantes de l’électricité, incluant entre autres l’automobile ou les data centers.

S’il est donc impossible de dire jusqu’à quand se poursuivra la hausse actuelle, les précautions d’usage sont tout de même de mise. Quelle que soit la pertinence des raisons citées précédemment, avec le rallye de l’or, nous pouvons aussi nous demander s’il n’y a pas une inertie qui se propage naturellement aux autres métaux précieux, créant ainsi une bulle spéculative. Dans cette hypothèse, les facteurs de hausse, comme l’anticipation de baisse de taux ou la hausse des prix dans l’industrie, pourraient donc déjà être intégrés dans les cours, et les nouveaux entrants se laissant aller au fear of missing out (FOMO) pourraient donc payer les bénéfices des investisseurs sortants.

Pour celles et ceux qui voudraient ainsi prendre leur part du gâteau, un risk management strict devra alors être respecté.

Sources : TradingView, CompaniesMarketCap

