Le cours du Bitcoin peut-il encore finir l'année 2025 en hausse ?

Le Bitcoin termine l’année à quelques encablures de son point de départ. À moins de 4 % son prix de début 2025, la cryptomonnaie pourrait encore éviter une clôture en baisse. Mais avec une volatilité en berne, le marché semble suspendu à un éventuel sursaut de dernière minute.

Le cours du Bitcoin à seulement 4 % du statu quo

Alors que l’année 2025 touche à sa fin, le cours du Bitcoin reste dans le rouge et n’a plus que quelques jours pour rattraper la mauvaise image qu'il laisse derrière lui.

Pour terminer l'année en hausse, il lui faudrait regagner au moins 4 % par rapport à son prix d’ouverture annuelle, situé autour de 93 455 dollars.

Cours du Bitcoin face au dollar (bougies annuelles)

Malgré un début d’année difficile, le Bitcoin avait réussi à inscrire un nouveau plus haut historique au-delà de 126 000 dollars au mois d'octobre, porté par un regain d’enthousiasme sur les marchés d’actifs à risque.

Mais l’élan a été de courte durée. La chute brutale du 10 octobre, qui a vu le cours passer de 121 000 à 104 000 dollars en quelques heures, a durablement fragilisé la dynamique haussière. Cette correction s’est ensuite prolongée jusqu’à un creux autour de 80 600 dollars en novembre, effaçant une large part des gains accumulés depuis le début de l’année.

✍️ La question que tout le monde se pose — Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Le Bitcoin évolue désormais sans réelle direction, incapable de retrouver l’élan qui avait marqué le début de l’année. À l’approche du 31 décembre, tous les regards se tournent vers la bougie annuelle : sans un rebond rapide, 2025 pourrait devenir la 1ère année post-halving à se clôturer dans le rouge, une situation perçue par de nombreux investisseurs comme une anomalie dans les cycles historiques du Bitcoin.

De plus, si le cours reste proche de son niveau d’ouverture annuelle, la bougie pourrait former un « doji », figure technique souvent associée à une période d’indécision sur les marchés. Ce type de configuration est parfois interprété comme un signal de retournement potentiel, ce qui pourrait alimenter les spéculations sur la fin du cycle haussier de long terme du BTC.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Qu'attendre de 2026 ? 5 événements majeurs qui pourraient secouer Bitcoin

Alors que 2025 s’achève sur une note d'incertitude, les investisseurs se tournent déjà vers 2026, une année qui s’annonce lourde en événements géopolitiques et économiques.

Le dossier le plus surveillé sera sans aucun doute le changement de président à la tête de la Réserve fédérale des États-Unis, prévu pour le mois de mai 2026.

📰 À lire également dans l'actualité – Le Bitcoin chute brièvement à 24 000 dollars sur la paire USD1 de Binance

La nomination anticipée d’un successeur par Donald Trump dès les 1er mois de l’année pourrait fortement influencer les dynamiques de marché, le nouvel arrivant impactera probablement les marchés dès la confirmation de son arrivée, avant même sa prise de pouvoir. L’avenir des taux d’intérêt, de la liquidité, et donc de l’appétit pour les actifs alternatifs comme Bitcoin, en dépendra.

Les marchés gardent également un oeil sur les élections de mi-mandat américaines au mois de novembre qui pourraient redessiner l'équilibre politique pour la seconde moitié du mandat Trump.

En Europe, les décisions de la BCE seront également scrutées, alors que l’institution pourrait stabiliser une politique monétaire restée accommodante en 2025.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.