Le Bitcoin chute brièvement à 24 000 dollars sur la paire USD1 de Binance

La paire de trading BTC/USD1 a brièvement projeté le prix du Bitcoin à 24 000 dollars sur la plateforme Binance, le 24 décembre dernier. Que s’est-il passé et comment est-ce possible ?

le 27 décembre 2025 à 14:00.

Hugh Bernard

Le Bitcoin chute brièvement à 24 000 dollars sur la paire USD1 de Binance
Bitcoin

La paire BTC/USD1 plonge à 24 000 dollars

Depuis la mi-décembre, le projet World Liberty Financial (WLFI) de la famille Trump a annoncé l'implantation officielle et « centrale » de son stablecoin USD1 sur la plateforme Binance. Une bonne opération pour sa visibilité, mais surtout sa capitalisation qui affiche l'une des plus fortes hausses du top 10 actuel sur les 30 derniers jours (17,30 %), selon le site DefiLlama.

Un rapprochement rapidement mis en relation avec la grâce présidentielle dont a bénéficié le fondateur emblématique de ce leader mondial des exchanges, Changpeng Zhao, en octobre dernier, d'autant plus face aux soupçons d'une relation antérieure en lien au développement de ce stablecoin.

✍️ Pour aller plus loin - Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Quoi qu'il en soit, l'USD1 alimente désormais certaines paires de trading sur la plateforme Binance aux États-Unis, comme la version BTC/USD1 appliquée au cours du Bitcoin. Un marché visiblement très volatil, puisqu'il vient de faire plonger le prix du BTC de 87 600 à 24 000 dollars, le 24 décembre.

Une baisse soudaine et improbable de plus de 70 % totalement décorrélée de la réalité du marché du Bitcoin qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de certains traders sur le réseau X, d'autant plus face à un risque évident de liquidation des positions ouvertes sur cette paire de trading.

Comment expliquer cet effondrement soudain ?

Ce mouvement furtif et soudain concerne uniquement la paire BTC/USD1. En effet, aucune autre paire de trading impliquant le Bitcoin n'a rencontré une mèche similaire sur la même période. De quoi écarter le scénario d'un crash du BTC au profit d'une problématique plus interne à la plateforme Binance.

Dans ce genre de cas, les baisses importantes de la sorte impliquent généralement une liquidité trop faible sur le marché concerné entraînant une profondeur insuffisante dans le carnet d'ordres. Une réalité d'autant plus plausible lorsque cela concerne un token récent encore peu échangé.

🗞️ Le stablecoin USD1 de la famille Trump confirme son implantation « centrale » sur Binance

Cela peut provenir d'un dysfonctionnement au niveau de la plateforme, comme par exemple lors de l’élargissement du spread - écart de prix entre l'achat et la vente - sur une paire peu liquide qui peut provoquer des impressions de prix aberrantes, sans refléter une véritable variation de marché.

Quoi qu'il en soit, cet événement isolé n'indique en rien une possible direction à venir pour le Bitcoin. Cela permet tout au plus d'alimenter de nouvelles réserves au sujet de la relation entre la plateforme Binance et le projet World Liberty Financial de la famille Trump. 

Source : Blockchain Bob

