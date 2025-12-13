Le stablecoin USD1 du projet crypto de la famille Trump, World Liberty Financial, opère une implantation stratégique sur la plateforme Binance en devenant une paire de trading, mais également le principal actif de collatéral pour son Binance-Peg BUSD. Serait-ce une conséquence de la récente grâce présidentielle accordée à son fondateur, Changpeng Zhao ?

Binance ancre le stablecoin USD1 dans son infrastructure centrale

Dans le cadre de ses nombreux projets crypto, la famille Trump a lancé World Liberty Financial à la fin de l'année dernière, sous la forme d'un protocole de la finance décentralisée (DeFi) dont l'activité reste difficile à identifier, si ce n'est vendre son token WLFI... en baisse de 56 % depuis son lancement officiel le 1er septembre dernier.

Malgré tout, un stablecoin USD1 verra opportunément le jour en mars de cette année, quelques semaines seulement avant que l'administration Trump ne valide son cadre réglementaire GENIUS Act censé contrôler leur fonctionnement, tout en favorisant une expansion sans précédent de leur adoption.

✍️ Pour aller plus loin - Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Un token adossé au dollar américain qui enregistrera une évolution importante, au point de s'imposer rapidement dans le top 10 du secteur avec une capitalisation actuellement estimée à 2,8 milliards de dollars qui le place en 8e position, très (très) loin derrière les leaders USDT de Tether (186 milliards de dollars) et USDC de Circle (78,6 milliards de dollars).

Une position qui pourrait rapidement changer, si l'on en croit la récente annonce de World Liberty Financial au sujet de son « ancrage dans l’infrastructure centrale de Binance quelques mois seulement après son lancement ». Une avancée majeure, selon le PDG et cofondateur de World Liberty Financial, Zach Witkoff, qui a très peu de chances de concerner l'Union européenne.

Cette expansion de l'USD1 au sein de Binance marque une étape importante dans l’effort de WLFI visant à rendre les stablecoins adossés au dollar américain accessibles à tous et n'importe où. En l'intégrant aux systèmes de liquidité, de trading et de collatéral de la plus grande plateforme d’échange au monde, Binance offre à des centaines de millions d’utilisateurs un meilleur accès à l'USD1. Zach Witkoff

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Au programme : paires de trading et collatéral du Binance-Peg BUSD

Dans les faits, cette intégration concerne en premier lieu la mise en place de paires de trading BNB/USD1, BTC/USD1, ETH/USD1 et SOL/USD1, présentées comme figurant parmi « les marchés spot les plus actifs de la plateforme ». Cela tout en offrant des privilèges associés, comme des frais inexistants pour les maker et les taker ou les échanges avec de l'USDT ou de l'USDC.

Mais une autre partie se joue également du côté du stablecoin Binance-Peg BUSD émis sur la BNB Chain, à ne pas confondre trop rapidement avec le BUSD de Binance officiellement abandonné en 2023 pour des raisons réglementaires.

En effet, l'USD1 de World Liberty Financial devient désormais le seul actif de collatéral de ce stablecoin, avec un processus de conversion à 1:1 déjà en cours qui devrait prendre tout au plus une semaine.

🗞️ Changpeng Zhao a-t-il payé Trump en Bitcoin pour obtenir sa grâce présidentielle ?

Un non-événement qui consiste donc à « garantir » un obscur stablecoin au statut réglementaire douteux valorisé à 260 millions de dollars avec un autre stablecoin dont la seule force réside dans son lien direct avec le président des États-Unis.

Bien évidemment, cette implantation du stablecoin USD1 sur Binance ne manque pas de réactiver les interrogations au sujet du lien que cela pourrait impliquer entre Changpeng Zhao et Donald Trump, en particulier depuis que ce dernier a prononcé une grâce présidentielle à son égard.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en décembre*

Source : Communiqué de presse

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.