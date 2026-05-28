« Trump ne laissera jamais tomber la crypto » : Donald Trump s'imagine de nouveau et sauveur des cryptomonnaies

Fidèle à l'adoration de sa propre personne, Donald Trump a renouvelé ses promesses de faire des États-Unis la capitale incontestée de la crypto. Qu'a-t-il dit cette fois-ci ?

Donald Trump veut diriger les travaux d'un cadre réglementaire crypto

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a redéfini les codes du culte de la personnalité, se positionnant en sauveur de n’importe quel domaine qu’il touche du bout des doigts. Cela vaut aussi pour les cryptomonnaies, sur lesquelles il s’est de nouveau exprimé au cours de la nuit sur son réseau Truth Social en parlant de lui à la 3e personne :

Gary Gensler et l’« armée anti-crypto » ont presque DÉTRUIT l’industrie crypto américaine en poussant le Bitcoin, les contrats perpétuels crypto et l’INNOVATION vers l’étranger, mais « TRUMP » l’a SAUVÉE. L’Amérique est désormais la CAPITALE MONDIALE de la CRYPTO, et les bâtisseurs ainsi que les entrepreneurs reviennent aux États-Unis, là où est leur place.

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Certes, l’allégement du cadre réglementaire est bénéfique à l’innovation et, en cela, nous ne pouvons nier que sa politique a eu des effets concrets sur l’adoption au niveau institutionnel. Si cela est vrai pour les États-Unis, l’effet à long terme sur l’ensemble du marché devra néanmoins être mesuré.

De plus, nous avons déjà souligné que si l’administration Biden était trop restrictive à l’égard des cryptomonnaies, celle de Donald Trump tombe dans l’excès inverse. Cela s’explique notamment au travers des conflits d’intérêts manifestes que sont le memecoin TRUMP et World Liberty Financial (WLFI), à savoir 2 initiatives du clan Trump qui n’auraient pas échappé à des poursuites judiciaires de la Securities and Exchange Commission (SEC) à l'époque de Gary Gensler.

Quoi qu’il en soit, l’intéressé promet de nouveau de construire un cadre stable et durable pour l’avenir:

Sous ma direction, nous codifierons une structure de marché des actifs numériques À L’ÉPREUVE DU FUTUR, qui ne pourra pas être démantelée par les ennemis de la crypto. La nouvelle frontière de la finance se construit en Amérique, et « TRUMP » ne laissera JAMAIS tomber la crypto !

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Derrière ces promesses, le GENIUS Act a été adopté l’année dernière, tandis que le CLARITY Act a déjà été voté par le Sénat ces derniers jours. Pour le reste, il s’agira de mesurer les actes, puisque nous pouvons aussi souligner que la fameuse réserve stratégique de Bitcoin tant mise en avant et si longue à se concrétiser est finalement en train de subir une refonte.

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Source : Truth Social

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