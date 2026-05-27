Marchés prédictifs : Donald Trump veut établir lui-même des règles « qui constituent la référence absolue pour les États »

Concernant les marchés prédictifs, comme Kalshi et Polymarket, Donald Trump veut une supervision de la CFTC avec des règles qu'il a lui-même fixées. Retour sur ses dernières déclarations.

le 27 mai 2026 à 10:00.

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Vincent Maire

Marchés prédictifs : Donald Trump veut établir lui-même des règles « qui constituent la référence absolue pour les États »

Donald Trump veut définir les règles pour les marchés prédictifs

Sous la présidence de Joe Biden, le secteur crypto américain souffrait d’une répression disproportionnée. Les États-Unis n’étant pas familiers avec la juste mesure, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est désormais synonyme d’excès contraires où tout semble permis.

Cette logique s’étend également aux marchés prédictifs, avec les « suspicions » de délits d’initiés, alors que le président américain compare d’ailleurs le monde à un casino.

🔎 Tout savoir sur les marchés prédictifs

Actuellement, les plateformes de marchés de prédiction, à commencer par Kalshi, mènent des actions pour faire valoir l’autorité de la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) sur les juridictions de chaque État. Mardi soir, Donald Trump est intervenu dans ce sens, en appuyant sur cette exclusivité, tout en taclant quelques adversaires politiques au passage :

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Il est absolument essentiel que l'autorité exclusive de la CFTC sur les marchés de prédiction soit maintenue et que ces derniers prospèrent. Sous ma direction, nous établissons des règles de conduite qui constituent la référence absolue pour les États. Nous ne pouvons pas laisser des individus aussi peu recommandables que Chris Christie, Letitia James, Tim Walz et JB Pritzker dicter ces règles ! D'autres pays convoitent cette nouvelle forme de marché financier, et nous voulons rester à la pointe.

Par ailleurs, Donald Trump effectue un parallèle avec le secteur crypto, vantant la place de leader des États-Unis :

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De même, et plus important encore, alors que nous sommes actuellement la capitale mondiale des cryptomonnaies (Bitcoin, etc.), d'autres pays s'efforcent de nous supplanter, mais nous ne le permettrons pas. Il s'agit d'un secteur majeur, et nous devons le protéger. Mike Selig, président de la CFTC, respecté de tous, accomplit un travail remarquable. Merci Mike !

Sur le principe, alléger les cadres réglementaires pour doper l’innovation peut être une bonne chose. Toutefois, un regard critique peut être porté sur la pratique, lorsque celle-ci est parasitée par des conflits d’intérêts.

👉 Dans l'actualité également — Le pape Léon XIV s'exprime aux côtés du cofondateur d'Anthropic sur les enjeux de l'IA — Que retenir ?

Dans le cas des marchés prédictifs, l’attitude de Donald Trump n’est effectivement pas neutre, compte tenu du fait qu’au moins un des membres de sa famille a des intérêts dans le secteur, à savoir son fils Donald Trump Jr. Par le biais de Jr-backed 1789 Capital, ce dernier a en effet investi plusieurs dizaines de millions de dollars dans Polymarket l’année dernière. De plus, l’intéressé siège également au conseil de Kalshi, sans qu’un éventuel investissement n’ait encore été officialisé.

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Source : Truth Social

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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