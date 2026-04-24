Donald Trump et délits d'initié sur Polymarket : « le monde est un casino »

Le président américain et les membres de son administration sont régulièrement pointés du doigt pour des soupçons de délits d’initié, notamment sur les plateformes de marchés prédictifs comme Polymarket. Pas de problème selon Donald Trump qui explique que « le monde est un casino » à une journaliste qui l'interroge sur le sujet.

Marchés prédictifs : « le monde est un casino, c'est comme ça »

La forte popularité rencontrée à l'heure actuelle par les plateformes de marchés prédictifs, comme les leaders actuels Polymarket et Kalshi, est à la hauteur des scandales qui entachent certains de leurs paris ouverts sur des faits de guerre ou à l'origine de tentatives de manipulation qui vont jusqu'à modifier... des capteurs de température de Météo France.

Une réalité qui implique également des cas toujours plus nombreux de délits d'initié, opérés par des personnes souvent haut placées ayant accès à certaines informations confidentielles désormais très rentables, au point d'avoir poussé des élus américains à proposer un projet de loi interdisant leur accès aux membres du gouvernement.

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Une situation face à laquelle une journaliste vient d'interroger le président Donald Trump, lors d'un point de presse à la Maison Blanche, en lui demandant s'il était « préoccupé par le délit d'initié sur les marchés de prédiction » impliquant un soldat américain lors de l'arrestation de Nicolás Maduro.

Le monde entier, malheureusement, est devenu une espèce de casino… en Europe et partout ailleurs, ils font ce genre de paris. Je n'aime pas ça d'un point de vue conceptuel, mais c'est comme ça. Ils ont tous ces sites différents, ils ont des marchés prédictifs. C'est un monde fou, très différent de ce qu'il était.

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Donald Trump ne semble pas s'en soucier

Une déclaration jugée surréaliste par le compte Crypto Rover sur le réseau X, qui explique comment il suit ces activités douteuses avec attention depuis des semaines, impliquant « des membres de l'administration Trump qui anticipent toutes les décisions politiques et extorquent des milliards de dollars aux marchés. Et le président ne semble pas s'en soucier. »

Dernier exemple en date, la récente annonce faite par Donald Trump ce 24 avril au sujet d'une prolongation unilatérale du cessez-le-feu avec l'Iran, à l'origine d'une nouvelle baisse du prix du pétrole qui aurait permis à des membres de son administration de prendre position un quart d'heure avant sa déclaration officielle.

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C'est la troisième fois ce mois-ci. Même schéma, encore et encore. Des transactions massives placées quelques heures avant que Trump ne lâche une nouvelle annonce fracassante sur l'Iran, les tarifs douaniers ou un changement de politique. Crypto Rover

De quoi s'interroger sur le véritable but de ces annonces à répétition, au-delà de leur simple aspect politique apparent. En particulier avec un fils, Barron Trump, qui siège depuis le mois de janvier au comité consultatif de Polymarket, tout en devenant dans le même temps conseiller stratégique pour la concurrente Kalshi.

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Source : Crypto Rover

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