Les parieurs de la plateforme de marchés prédictifs Polymarket seraient-ils prêts à tout pour augmenter leurs gains ? C’est ce que laisse penser la récente plainte déposée par Météo France au sujet de la possible manipulation… d’un capteur de température.

Manipulation de capteur météo sur Polymarket

Le succès actuel rencontré par les plateformes de marchés prédictifs est à la hauteur des nombreux scandales qui entachent leur popularité, qu'il s'agisse de paris douteux sur des faits de guerre ou de délits d'initié à répétition pratiqués jusque dans les plus hautes sphères du gouvernement américain.

Mais comment faire lorsque l'on n'a pas d'informations ultra-sensibles à monétiser ? Il suffit de tenter sa chance sur des données aussi inutiles que simples à falsifier, comme par exemple la température qu'il fera dans quelques jours à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, capteur de Météo France à l'appui.

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En effet, il semble que cet outil se soit particulièrement emballé le 6 avril dernier en fin de journée, avec une soudaine hausse de 3 degrés, au point de provoquer la surprise de certains spécialistes de la météo, selon les informations révélées par BFMTV. Et pour cause, la température relevée aurait soudainement atteint les 21 degrés aux alentours de 19 heures, avant de retomber aussitôt, quelques minutes plus tard.

Simple défaillance technique temporaire ? Difficile à croire, si l'on considère que ce brusque changement de température coïncidait parfaitement avec un pari placé sur Polymarket par un compte créé 2 jours plus tôt, qui a remporté la somme de 14 000 dollars pour un investissement initial de seulement quelques dizaines de dollars.

Un parieur de Polymarket a-t-il manipulé un capteur de Météo France ?

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Météo France porte plainte pour « altération d'un système automatisé de données »

Des faits qui pourraient prêter à sourire, si cela ne s'était pas ensuite reproduit le 15 avril, avec une température maximale improbable de 22 degrés - largement supérieure à celles relevées la veille et le lendemain - pour un bénéfice cette fois fixé à 20 000 dollars, puisque la probabilité se situait à 0,1 % sur Polymarket.

De quoi faire réagir certains météorologues, comme le spécialiste Ruben Hallali qui explique au journaliste de BFMTV que « de telles variations de températures paraissent très peu probables, notamment à ces deux dates, et sur une durée aussi courte », au point d'imaginer l'intervention très probable d'une personne connaissant le fonctionnement de ces capteurs.

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De son côté, Météo France annonce le dépôt d'une plainte pour « altération du fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données », transmise à la brigade de gendarmerie du Transport aérien de Roissy, suite à la constatation d'une possible intervention sur l'un de ses capteurs. Aucune déclaration ne permet de savoir si cela peut poser des problèmes de sécurité pour l'atterrissage et le décollage des avions.

Pas de quoi démotiver les parieurs de Polymarket qui poursuivent leur surveillance météorologique journalière sur les températures maximales parisiennes, mais en se basant désormais sur les données recueillies par le capteur météo de l'aéroport Paris-Le Bourget.

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Source : Raphael Grably

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