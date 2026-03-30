143 millions de dollars de profits liés à des délits d'initiés sur Polymarket

Les marchés prédictifs deviennent le terrain de jeu privilégié des amateurs de paris douteux, mais également - ou surtout - des adeptes de délits d’initié. Une activité qui aurait rapporté à elle seule plus de 140 millions de dollars aux insiders impliqués, avec un taux de réussite supérieur à 70 %.

Marchés prédictifs : « la nouvelle frontière du délit d'initié »

Alors que la finance traditionnelle souhaite en faire un outil intégré à ses offres de trading, les marchés prédictifs ne cessent de défrayer la chronique avec de nouvelles affaires de délits d'initié impliquant des insiders de premier plan dans des entreprises privées, mais également de hautes instances gouvernementales et militaires.

Et pour cause, cette activité nécessite d'avoir accès à des informations sensibles et hautement confidentielles afin de pouvoir en tirer profit sur des plateformes comme Polymarket ou Kalshi qui permettent de parier sur à peu près tout... et désormais de plus en plus souvent n'importe quoi.

💡 Pour aller plus loin - Qu'est-ce qu'un marché prédictif décentralisé ?

Une situation récemment analysée dans le cadre d'un examen statistique poussé par les professeurs d'Université - Joshua Mitts de Columbia University et Moran Ofir de Haifa - afin de rassembler les nombreuses informations disparates sur le sujet pour faire ressortir de véritables données chiffrées et vérifiées.

Ces cas ne sont pas de simples anecdotes pittoresques. Ils constituent une remise en cause systématique des cadres juridiques et réglementaires qui régissent l'utilisation d'informations privilégiées dans le cadre des opérations sur des instruments traditionnels tels que les actions, les obligations et les contrats à terme.

Des résultats publiés dans le cadre d'un article intitulé : « De l'Iran à Taylor Swift : trading informé sur les marchés de prédiction », car ces délits d'initié à répétition couvrent désormais des domaines aussi variés que l'annonce des fiançailles de Taylor Swift ou la prochaine frappe des États-Unis en Iran, en passant par les résultats du classement exclusif Year in Search de Google.

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143 millions de dollars récoltés avec un taux de victoire proche de 70 %

Afin de mener cette enquête, les 2 professeurs ont mis en place « un examen statistique systématique de tous les marchés Polymarket de février 2024 à février 2026 », impliquant pas moins de 93 000 marchés distincts et près de 50 000 adresses de portefeuille uniques, basé sur 5 signaux récurrents : taille moyenne des paris sur l'ensemble du marché et par trader, rentabilité, timing avant l'événement et concentration directionnelle.

Résultat, ils ont détecté « que sur 210 718 paires de portefeuilles et de marchés jugées suspectes, les traders signalés ont atteint un taux de réussite de 69,9 % », bien supérieur à de la simple chance, avec des « bénéfices anormaux » dont le montant global atteint 143 millions de dollars... comme limite inférieure.

🗞️ Les membres du gouvernement américain interdits d'utiliser les marchés prédictifs ?

Selon les responsables de cette analyse, le cadre anti-fraude imposé par la CFTC aux marchés prédictifs reste mal adapté, et surtout très peu appliqué, d'autant plus dans le cas de Polymarket qui « fonctionne sur une infrastructure blockchain décentralisée et existe dans une zone grise légale ».

Les mêmes caractéristiques qui rendent les marchés prédictifs très puissants - leur incitation à récompenser l'information privée avec des rendements financiers - en font également des lieux particulièrement attrayants pour l'exploitation d'informations confidentielles.

Alors, quelles réponses réglementaires apporter ? Une obligation d'enregistrement, de surveillance et de déclaration des acteurs de ce marché, accompagnée de règles plus strictes pour encadrer les contrats d'évènement et d'une extension de la responsabilité pénale applicable aux insiders.

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Source : Harvard Law School

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