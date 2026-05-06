La légende de l’investissement, Warren Buffett, déplore la tendance actuelle des marchés financiers à se transformer en casino à effet immédiat. Une situation qu’il juge préoccupante car cela rend les prix de beaucoup d’actifs totalement absurdes.

« Ce n’est même plus de la spéculation : c’est du jeu »

Le développement sans précédent des marchés prédictifs serait-il à l'origine, ou une simple conséquence collatérale, de la tendance actuelle des investisseurs à transformer leurs prises de position en paris à court terme dignes d'un jeu de hasard ?

Une question très actuelle, à laquelle le président Donald Trump a récemment répondu avec fatalisme que « le monde est un casino », alors même que des membres de sa famille et de son administration sont régulièrement soupçonnés de profiter de plateformes comme Polymarket pour rentabiliser leurs informations confidentielles à coups de délits d'initié.

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De quoi motiver la légende de Wall Street, Warren Buffett, à revenir sur le sujet dans le cadre d'une interview donnée au média financier CNBC, au cours de laquelle il a renouvelé sa vision des marchés financiers comparés à une église à laquelle se trouve accolé un casino, désormais plus attractif que le bâtiment sacré.

J’ai souvent comparé les marchés à une église avec un casino accolé. Les gens peuvent passer de l’un à l’autre. Autrefois, il y avait plus de monde dans l’église que dans le casino, mais le casino est devenu très attractif. Quand les gens achètent ou vendent des options à un jour, ce n’est plus de l’investissement, ce n’est même plus de la spéculation : c’est du jeu. Warren Buffett

L'occasion de revenir sur la récente affaire impliquant un militaire américain qui a empoché plus de 400 000 dollars en pariant sur l'arrestation du président Vénézuélien, Nicolás Maduro, alors même qu'il avait organisé sa planification. Un cas de délit d'initié problématique qui soulève toutefois une autre question : pourquoi les personnes qui ne détiennent pas d'informations de ce type participent-elles à ces marchés ?

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« Les prix de beaucoup d’actifs deviennent absurdes »

De quoi inquiéter Warren Buffett qui explique que l'on n'a « jamais vu autant de mentalité de parieurs sur les marchés », avec des volumes enregistrés par ce genre de produits jugés incroyables alors même que cela concerne bien souvent l'achat d'une « option valable une seule journée ».

Une réalité que Warren Buffett avoue ne plus comprendre, alors que sa philosophie d'investissement a toujours reposé sur l'observation et l'absence de précipitation, au point de permettre à la société Berkshire Hathaway de détenir actuellement 400 milliards de dollars de liquidités disponibles.

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Malgré tout, la légende de Wall Street admet que « cela ne veut pas dire que l’investissement est mauvais ». Le problème se trouve plutôt du côté de ses conséquences, avec l'éventualité de voir « les prix de beaucoup d’actifs devenir absurdes ».

Une situation d'autant plus critique que l'inflation atteint des records aux États-Unis, au point d'activer la perspective d'une « perte de confiance dans la monnaie » que Warren Buffett espère encore évitable, même s'il admet qu'il n'existe aucune « immunité » contre ce risque.

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Source : CNBC

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