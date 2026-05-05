Marchés prédictifs : records de volume sur le mois d’avril, Kalshi largement en tête

Les marchés prédictifs continuent d’exploser : ils ont connu des records de volume sur le mois d’avril. Kalshi est largement en tête de la course, avec plus de 14,8 milliards de dollars.

le 5 mai 2026 à 19:00.

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Marine Debelloir

Marchés prédictifs : records de volume sur le mois d’avril, Kalshi largement en tête

Les marchés prédictifs explosent ces derniers mois

Selon les données partagées par Dune Analytics, le volume notionnel des marchés prédictifs, c’est-à-dire les enjeux cumulés de tous les contrats ouverts, a atteint un nouveau record. Au mois d’avril, il représentait près de 30 milliards de dollars, toutes plateformes confondues :

volume marchés prédictifs

Volume notionnel mensuel des principaux marchés de prédiction

 

Parmi ces dernières, c’est Kalshi qui remporte la palme. La plateforme américaine creuse encore l’écart avec ses concurrents, avec 14,8 milliards de dollars de volume notionnel, contre 9 milliards pour Polymarket. Limitless est troisième, avec 1,6 milliard de dollars.

Les plateformes de paris prédictifs évoluent dans un entre-deux réglementaire. En Europe, elles sont largement interdites, alors que les États-Unis s’ouvrent nettement à leur utilisation. Elles suscitent des polémiques sur la nature des paris, mais aussi pour les multiples délits d’initiés qu’elles semblent créer.

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Reste que leur succès est considérable et a ouvert la voie à une nouvelle manière de parier de l’argent. La bataille de la régulation n’a donc pas encore entamé l’enthousiasme des utilisateurs, qui sont désormais plusieurs millions à utiliser ces plateformes chaque mois.

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Source : Dune Analytics

 

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