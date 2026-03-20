La valorisation de Kalshi atteindrait 22 milliards de dollars grâce à une nouvelle levée de fonds

Grâce à un nouveau tour de table de 1 milliard de dollars, Kalshi serait désormais valorisée à 22 milliards de dollars. Ainsi, cette valorisation aurait doublé en quelques mois à peine, après la dernière levée de fonds de décembre dernier.

le 20 mars 2026 à 8:00.

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Vincent Maire

La valorisation de Kalshi atteindrait 22 milliards de dollars grâce à une nouvelle levée de fonds

Kalshi aurait levé 1 milliard de dollars

Plus tôt ce mois-ci, nous relayions des rumeurs selon lesquelles la plateforme de marchés prédictifs Kalshi cherchait à mener une nouvelle levée de fonds pour atteindre une valorisation de 20 milliards de dollars. À présent, il semble que cela soit chose faite, puisque Bloomberg a rapporté un tour de table mené par Coatue Management.

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Pour l’heure, Kalshi n’a pas encore officialisé la nouvelle, cette levée de fonds ayant été rapportée par une source anonyme. Toutefois, ce financement s’élèverait à plus de 1 milliard de dollars, pour une valorisation totale de 22 milliards de dollars.

En outre, Kalshi atteindrait désormais un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars, sur une base annualisée à partir de ses derniers résultats.

Cela s’inscrit dans un contexte de fort engouement autour des marchés prédictifs, alors que l’entreprise enchaîne en parallèle les affaires judiciaires aux États-Unis, soit de sa propre initiative ou par des poursuites initiées par des régulateurs locaux.

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Source : Bloomberg

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