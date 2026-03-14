Est-il possible d'acheter des actions OpenAI (ChatGPT) ?

OpenAI, la société derrière l'IA ChatGPT et l'une des entreprises d'intelligence artificielle les plus influentes au monde, est devenue en quelques années une obsession pour de nombreux investisseurs. Alors que l'IA s'impose comme le nouveau secteur à ne pas manquer, une question revient sans cesse : est-il possible d'investir dans OpenAI en achetant une action de l'entreprise ?

La réponse directe : non, pas encore

À ce jour, il n'est pas possible d'acheter des actions OpenAI. L'entreprise est une société privée non cotée en bourse. Ses actions ne sont donc pas disponibles sur les marchés financiers accessibles au grand public et aucun courtier ne peut les proposer.

Pour qu'un particulier puisse investir dans une entreprise par l'achat de ses actions, celle-ci doit avoir réalisé une introduction en bourse, également appelée IPO (Initial Public Offering). Concrètement, c'est le moment où une entreprise privée ouvre son capital au grand public en proposant ses actions sur un marché boursier. OpenAI n'a pas encore franchi cette étape.

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Quand aura lieu l'IPO d'OpenAI ?

La future arrivée d'OpenAI en Bourse agite les marchés financiers depuis plusieurs mois. Et pour cause : OpenAI est aujourd'hui l'une des startups d'intelligence artificielle les plus valorisées de l'histoire avec une levée de fonds record de 110 milliards de dollars début 2026 sur la base d'une valorisation de 730 milliards de dollars (plus du double de celle de mars 2025). ChatGPT revendique par ailleurs plus de 900 millions d'utilisateurs actifs par semaine, ce qui en fait l'un des produits d'IA les plus utilisés au monde.

Selon plusieurs sources, OpenAI mènerait actuellement des discussions informelles avec des banques de Wall Street au sujet d'une IPO qui pourrait intervenir dès le 4e trimestre 2026. Autre signal concret qu'une cotation en Bourse se prépare : l'entreprise aurait renforcé ses équipes financières en recrutant un nouveau directeur comptable et une directrice financière chargée des relations avec les investisseurs.

Cette IPO pourrait permettre à OpenAI d'atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars avec un objectif de lever 60 milliards de dollars lors de l'introduction en Bourse. L'une des raisons qui pousseraient OpenAI à accélérer son IPO serait la crainte d'être devancée par ses rivaux dans le secteur de l'IA, dont Anthropic, l'entreprise derrière Claude.

Quoi qu'il en soit, les prochains mois seront décisifs. Surveillez les annonces officielles de Sam Altman (le PDG d'OpenAI), les éventuels dépôts de dossier auprès de la SEC (le régulateur boursier américain) et les premières communications auprès des banques partenaires.

Bien que l'IPO d'OpenAI ne soit pas encore une réalité, rien ne vous empêche d'anticiper. La première étape concrète est d'ouvrir un compte chez un courtier dès maintenant. Les vérifications d'identité (KYC) peuvent prendre plusieurs jours et les premières heures de cotation d'une action sont souvent les plus importantes afin de bien se positionner. Voici les plateformes les plus accessibles qui sont susceptibles de lister l'action d'OpenAI :

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Une fois votre compte créé et vérifié sur l'une de ces plateformes, vous pouvez y déposer des fonds à l'avance pour être prêt à acheter l'action OpenAI dès que celle-ci sera disponible.

Caption Market : l'alternative du marché secondaire (très limitée)

Les plateformes de marché secondaire comme Caption Market permettent théoriquement d'acheter des parts d'entreprises non cotées.

Toutefois, cette solution est très peu accessible. Elle nécessite un capital de départ conséquent (à partir de 2 000 €), la liquidité est extrêmement limitée et les risques sont bien supérieurs à ceux d'un investissement en Bourse classique.

De plus, la probabilité que des parts d'OpenAI y soient disponibles à l'achat avant l'IPO est extrêmement faible.

En attendant : s'exposer à l'IA via des actions d'autres entreprises

Le secteur de l'intelligence artificielle est déjà bien représenté en Bourse. Plusieurs entreprises cotées permettent de s'y exposer dès aujourd'hui à l'image de Microsoft, qui est notamment l'un des principaux actionnaires d'OpenAI.

Voici quelques entreprises cotées en Bourse et liées à l'IA 👇

Action Perf. 1 an Perf. 3 ans Pourquoi est-elle liée à l'IA ? Nvidia (NVDA) +73 % +1 120 % Conçoit les processeurs graphiques (GPU) indispensables à l'entraînement des IA Meta (META) +50 % +385 % Développe la famille de modèles Llama et utilise l'IA pour optimiser ses revenus publicitaires Microsoft (MSFT) +18 % +95 % Premier soutien financier d'OpenAI et intègre l'assistant Copilot dans toute sa suite logicielle Azure Alphabet (GOOGL) +87 % +205 % Développe le modèle Gemini et conçoit ses propres puces de calcul haute performance (TPU) ASML (ASML) +92 % +114 % Détient le monopole des machines de lithographie nécessaires à la gravure des puces IA Palantir (PLTR) +140 % +420 % Spécialiste de l'analyse de données massives via l'IA pour les gouvernements et les grandes entreprises

Données récupérées le 13 mars 2026

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Si vous préférez ne pas miser sur une seule valeur, il existe également des ETF pour le secteur de l'intelligence artificielle qui permettent d'investir dans un panier d'actions liées à l'IA en une seule opération 👇

ETF Perf. 1 an Perf. 3 ans Code ISIN Frais annuels L&G Artificial Intelligence UCITS ETF +25 % +92,3 % IE00BK5BCD43 0,49 % Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C +24,2 % +122,2 % IE00BGV5VN51 0,35 % WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF +33,52 % +68,2 % IE00BDVPNG13 0,40 %

Données récupérées le 13 mars 2026

👉 Les 5 meilleurs ETF dans lesquels investir en 2026 (éligibles au PEA)

Conclusion sur l'investissement dans OpenAI

Investir dans OpenAI n'est pas encore possible le jour de l'écriture de cet article (mars 2026). Toutefois, la situation pourrait évoluer rapidement : les signaux d'une IPO pour fin 2026 ou pour début 2027 s'accumulent, même si rien n'est encore officiel.

La meilleure approche reste de se préparer à l'avance en ouvrant un compte chez un courtier et de surveiller de près les prochaines annonces autour de l'IPO d'OpenAI.

👉 Retrouvez notre top 7 des meilleurs brokers et courtiers pour le trading d'actions

Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles informations officielles seront disponibles.

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