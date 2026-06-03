Wall Street a peur que la blockchain menace ses profits, selon ce géant de la finance

La frontière jusque-là fermement établie entre la finance traditionnelle et les opportunités techniques et économiques développées sur la blockchain s’efface comme jamais auparavant. Une évolution pourtant présentée comme méfiante, selon la CEO de Franklin Templeton, car les acteurs de Wall Street craignent qu’elle remette en cause une part importante de leur profits actuels.

La blockchain « menace un grand nombre de modèles économiques »

L'apparente méfiance réglementaire et/ou teintée de scepticisme affichée vis-à-vis des innovations importantes cache parfois une réalité bien plus terre-à-terre : la peur de perdre des parts de marché, même si ce dernier mériterait de toute évidence un dépoussiérage en profondeur afin de le rendre plus efficace et fonctionnel.

Une réalité tout à fait applicable au parcours de développement emprunté par la blockchain et ses nombreuses fonctionnalités associées, comme les cryptomonnaies, mais plus précisément à l'heure actuelle les stablecoins et le secteur des paiements ou la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), en train de rebattre les cartes de la finance traditionnelle.

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Un constat visiblement partagé par Jenny Johnson, CEO du géant américain de l'investissement Franklin Templeton, lors de l'événement Proof of Talk actuellement organisé à Paris. En effet, elle explique comment certains acteurs de Wall Street se montreraient toujours réticents à intégrer certaines de ces innovations, afin de protéger leur implantation dans les modèles économiques actuels.

Cette technologie menace un grand nombre de modèles économiques qui existent aujourd’hui dans le secteur financier traditionnel. Si vous constatez la moindre hésitation, c’est parce que ce modèle économique est menacé. Pensez aux intermédiaires qui tirent profit d’une transaction. Jenny Johnson

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« Les dépositaires et les banques ont encore de l’avenir »

Afin d'étayer ses propos, Jenny Johnson prend l'exemple du fonds monétaire tokenisé BENJI de Franklin Templeton lancé en avril 2021 sur la blockchain Stellar, et considéré comme le premier du genre aux États-Unis. Une solution présentée comme « beaucoup moins cher », avec un coût par transaction bien inférieur à « l'ancien système ».

Une mention de ce fonds qui intervient quelques heures seulement après que son entreprise a annoncé un partenariat avec l'application MoonPay, dans le cadre d'un élargissement de sa stratégie crypto. Le but ? Permettre aux investisseurs institutionnels de naviguer librement entre les stablecoins et ce placement monétaire à l'aide d'un « processus on-chain ».

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Une initiative qui s'inscrit dans une véritable vision portée par Jenny Johnson, qui considère que « la distinction entre la finance traditionnelle et les crypto-actifs se réduit rapidement, à mesure que la tokenisation progresse et que les portefeuilles d’investissement institutionnels évoluent pour refléter ces deux univers ».

Toutefois, cette réalité ne revient pas à remettre en cause le rôle de certains acteurs financiers, comme les banques ou les dépositaires. Et il suffit de voir comment les agressions crypto se multiplient à l'encontre des détenteurs de cryptomonnaies pour admettre cet état de fait.

Au quotidien, que ce soit un particulier, une PME ou une grande entreprise, tout le monde souhaite pouvoir compter sur un interlocuteur de confiance, car personne ne veut conserver ses actifs dans un portefeuille privé ou dans un coffre-fort à domicile. Une tranquillité d'esprit qui doit être confiée à un tiers. C’est pourquoi les dépositaires ou les banques ont encore de l’avenir. Jenny Johnson

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Source : Jenny Johnson

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