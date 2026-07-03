La SEC clarifie le cadre réglementaire de la tokenisation des titres financiers aux États-Unis. Ondo Finance est le premier à en tirer parti avec des versions tokenisées d'un ETF de BlackRock et d'actions Micron sur Ethereum.

Ondo Finance déploie le premier modèle de tokenisation validé par la SEC

Les marchés financiers américains poursuivent leur migration vers la blockchain. Ondo Finance vient de lancer des versions tokenisées de l'ETF iShares Core S&P 500 (IVV) de BlackRock et des actions de Micron Technology (MU) sur Ethereum, en s'appuyant sur un modèle de tokenisation récemment décrit par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Cette annonce illustre un changement plus profond : plutôt que de considérer la blockchain comme une infrastructure concurrente de Wall Street, le régulateur américain cherche désormais à encadrer l'émission et la négociation de titres financiers directement sur des réseaux publics.

As America turns 250, U.S. securities have come onchain on U.S. rails. Today, Ondo Finance announced the first-ever live solution of third-party tokenized U.S. securities operating entirely within the existing regulatory perimeter in the U.S., in partnership with @Broadridge… pic.twitter.com/auHGrXFtrv — Ondo Finance (@OndoFinance) July 2, 2026

Le mécanisme retenu repose sur le modèle de third-party custodial tokenization, présenté par la SEC en janvier dernier. Dans cette architecture, les actions et les ETF restent détenus par des dépositaires traditionnels américains, tandis qu'un intermédiaire réglementé émet des tokens représentant ces titres sur Ethereum. Ce rôle est assuré par Oasis Pro TA, un agent de transfert enregistré auprès de la SEC, acquis par Ondo Finance en 2025.

Le fournisseur d'infrastructures financières Broadridge prend quant à lui en charge les obligations réglementaires : communication avec les actionnaires, divulgations officielles et vote par procuration via sa plateforme ProxyVote. Les détenteurs des tokens bénéficient ainsi des mêmes droits que les actionnaires des titres traditionnels.

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Une évolution majeure de la position du régulateur

Jusqu'à récemment, la plupart des actions tokenisées étaient émises hors des États-Unis ou reposaient sur des montages juridiques plus incertains. L'épisode Robinhood/OpenAI en avait illustré les limites : OpenAI avait publiquement rappelé que les tokens proposés ne constituaient pas de véritables actions de l'entreprise.

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Le modèle utilisé par Ondo change cette logique. Les titres restent détenus dans l'infrastructure financière classique, tandis que seuls leurs droits économiques sont représentés sous forme de tokens sur Ethereum. Le produit n'est toutefois pas encore disponible pour les investisseurs américains.

Ondo a construit l'infrastructure réglementaire, technologique et opérationnelle nécessaire pour prendre en charge les principaux modèles de tokenisation aux États-Unis. Ian De Bode, PDG d'Ondo Finance

La société indique que sa plateforme héberge déjà plus d'un milliard de dollars d'actions et d'ETF tokenisés couvrant plus de 430 valeurs.

Ethereum et Chainlink, les grands gagnants ?

Selon un rapport de Citi, les actifs financiers tokenisés pourraient représenter 5 500 milliards de dollars d'ici 2030. Cette dynamique profite également aux acteurs de l'infrastructure.

1/ Announcing Ethereum Institutional An independent non-profit dedicated to accelerating the institutional adoption of Ethereum, its L2s, applications and overall ecosystem. pic.twitter.com/XUeViH6rrq — Ethereum Institutional (@ethereuminsti) July 1, 2026

L'écosystème Ethereum multiplie ainsi les initiatives envers les institutions financières. La Ethereum Foundation et plusieurs grands acteurs de l'écosystème viennent de lancer l'initiative Ethereum for Institutions, destinée à promouvoir Ethereum comme infrastructure de référence pour les stablecoins, les actifs tokenisés et les marchés financiers on-chain.

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Chainlink apparaît également comme un bénéficiaire potentiel. Son réseau d'oracles fournit déjà les flux de données nécessaires aux actions et ETF tokenisés d'Ondo, un élément essentiel pour synchroniser les prix des actifs entre les marchés traditionnels et la blockchain.

Robinhood vient pour sa part de lancer sa propre blockchain, la DTCC étend son infrastructure on-chain, tandis que le Nasdaq et le NYSE travaillent eux aussi sur des initiatives de tokenisation.

Après plusieurs années d'expérimentations, les États-Unis semblent désormais vouloir intégrer progressivement la blockchain au fonctionnement des marchés financiers plutôt que de la maintenir à leur périphérie.

Sources : CoinDesk, Ondo Finance

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