Un ETF qui réinvestit les dividendes d'actions américaines dans Bitcoin ?

Franklin Templeton a déposé une demande auprès de la SEC pour deux ETF qui réinvestissent les dividendes d’actions américaines en Bitcoin.

Deux ETF inédits combinant actions américaines et Bitcoin

Franklin Templeton a déposé jeudi un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour lancer deux nouveaux fonds négociés en bourse : le Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF et le Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF.

Selon le document réglementaire, ces produits pourraient être lancés dès le 1er septembre 2026. Leur particularité est de combiner un portefeuille d'actions américaines avec une exposition croissante au Bitcoin.

Concrètement, les fonds seraient principalement investis dans des actions de grandes entreprises américaines. Les dividendes versés par ces sociétés ne seraient toutefois pas redistribués aux investisseurs. Ils serviraient à acheter du Bitcoin, dont l'excédent serait ensuite revendu à chaque trimestre.

Le premier ETF suivrait le VettaFi US Large-Cap 500 Bitcoin DRIP Index, tandis que le second répliquerait une version orientée vers les entreprises innovantes. Pour obtenir cette exposition au Bitcoin, les fonds utiliseraient différents instruments financiers, notamment des ETP adossés au BTC, des contrats à terme ou des options.

Composition de l'ETF VettaFi US Large-Cap 500

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

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Une allocation plafonnée pour contenir l’exposition crypto

À son lancement, chaque fonds serait composé d'environ 95 % d'actions américaines à grande capitalisation et de 5 % d'exposition au Bitcoin. Afin de limiter les risques liés à la volatilité du marché crypto, Franklin Templeton prévoit un mécanisme de rééquilibrage trimestriel. Si la part du Bitcoin dépasse 5 % en raison de la hausse du cours du BTC, elle sera ramenée à 4,5 %. Entre deux rééquilibrages, l'exposition maximale autorisée au Bitcoin serait plafonnée à 20 %.

Au 30 avril 2026, l'indice de référence comprenait environ 498 entreprises, dont les capitalisations boursières s'échelonnaient entre 7,5 milliards et 4 900 milliards de dollars. Les valeurs technologiques y occupaient une place importante.

L'objectif est d'offrir aux investisseurs une exposition indirecte et progressive au Bitcoin tout en conservant une base largement investie en actions américaines. Plutôt que de choisir eux-mêmes entre actions et cryptomonnaies, les investisseurs bénéficieraient d'un mécanisme automatisé qui convertit les revenus générés par les dividendes en exposition au BTC.

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Une offensive crypto qui s’accélère chez Franklin Templeton

Ces projets d'ETF s’inscrivent dans une stratégie crypto plus large de Franklin Templeton. Son ETF Bitcoin spot, commercialisé sous le ticker EZBC, totalisait ce jour 358,9 millions de dollars d’actifs nets et 329,6 millions de dollars d’entrées nettes cumulées, selon les données de SoSoValue .

En mai, Franklin Templeton a noué un partenariat avec Payward, la maison mère de l’exchange Kraken, pour explorer de nouvelles voies de tokenisation des produits financiers traditionnels. Plus récemment, le gestionnaire a annoncé l’intégration de son fonds monétaire tokenisé BENJI à la plateforme MoonPay Trade, permettant aux investisseurs institutionnels d’échanger des stablecoins comme l’USDC et l’USDT contre ses produits tokenisés.

Le calendrier d’approbation reste suspendu à la décision de la SEC. La date d’entrée en vigueur prévue de septembre 2026 correspond au délai réglementaire de 75 jours suivant le dépôt, mais elle pourrait être repoussée selon les retours du régulateur américain.

A l’image de BlackRock et de son ETF Bitcoin à rendements, les émetteurs d’ETF innovent pour attirer de nouveaux investisseurs.

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Source : SEC

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