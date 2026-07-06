« On devrait acheter du Bitcoin maintenant à 65 dollars » - Le coup de génie de cet investisseur inspiré

Il y a très exactement 13 ans, le CEO de Pantera Capital annonçait son intention de créer un fonds dédié au Bitcoin. Un investissement initié lors d’un point bas du BTC à 65 dollars, qui affiche désormais un rendement supérieur à 97 000 %. On fait le point…

Un investissement multiplié par 1 000

Ceux qui observent la courbe de prix du Bitcoin en expliquant comment ils auraient fait à l'époque alors qu'il n'y étaient pas ne peuvent pas saisir la réalité du terrain, lorsque chaque sommet atteint par le BTC semblait déjà exceptionnel, même en dessous de quelques centaines de dollars.

Puis il y a les visionnaires qui ont tenté leur chance sur des coups de poker, comme le CEO de Pantera Capital, Dan Morehead, qui annonçait il y a 13 ans presque jour pour jour (le 5 juillet 2013) son intention de profiter d'un point bas du BTC pour « acheter 30 000 bitcoins avec [son] argent personnel », en parallèle de la création d'un fonds dédié à cette cryptomonnaie emblématique nommé : Pantera Bitcoin Fund.

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Memo de Dan Morehead au sujet de son intention d'acheter du Bitcoin

La forte correction du Bitcoin que nous anticipions a eu lieu, et très rapidement. Il se négocie désormais autour de 65 dollars par BTC, soit exactement la moitié du prix auquel il s'échangeait lors de notre première réunion, le 28 mai. Je pense que nous devrions acheter de manière agressive dès maintenant. Dan Morehead

Un point de départ historique vers ce qui deviendra quelques années plus tard l'un des trades les plus rentables de l'histoire du Bitcoin, puisque ce fonds qui a acheté « environ 2 % de tous les BTC existants dans le monde » entre 2013 et 2015 affichera un rendement de 1 000x le 11 novembre 2024, lorsque son prix va dépasser les 80 000 dollars pour la première fois de son histoire.

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Comme acheter de l'or... en l'an 1 000 avant J.-C.

Depuis le dernier sommet historique du Bitcoin aux environ des 124 000 dollars, le rendement de ce fonds a subi de plein fouet sa tendance baissière. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à afficher un rendement équivalent à 78 650 % au moment d'écrire ces lignes, sur une base d'achat moyenne de 80 dollars par BTC.

L'occasion pour Dan Morehead de revenir sur sa conviction de l'époque, lorsque certains investisseurs lui rétorquaient avec dédain que son achat de Bitcoin « revenait simplement à acheter de l'or ». Effectivement. Mais avec une nuance non négligeable...

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C'est comme acheter de l'or, mais en l'an 1 000 avant J.-C. Environ 99 % de la richesse financière mondiale n'a pas encore pris position sur le Bitcoin. Le jour où elle le fera, le BTC vaudra soit zéro, soit beaucoup plus qu'aujourd'hui. Dan Morehead

De quoi remettre en perspective la politique d'accumulation frénétique de Bitcoin mise en place par Strategy depuis 2020, d'autant plus du fait de sa récente décision de se mettre à vendre une partie de ses BTC afin de résister à la baisse du marché. Coup de génie en cours, ou montage financier instable en train de s'effondrer ?

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Source : Pantera Capital

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