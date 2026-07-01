57 756 dollars : le prix du Bitcoin (BTC) chute à son plus bas niveau depuis septembre 2024

En passant sous les 58 000 dollars cette nuit, le prix du Bitcoin (BTC) a touché un plus bas depuis près de 4 ans. Ainsi, tous les gains engrangés depuis l'élection de Donald Trump ont largement été effacés. Voyons cela plus en détail.

Le prix du Bitcoin (BTC) tombe à un plus bas de près de 4 ans

Dans la nuit, le prix du Bitcoin (BTC) est légèrement tombé sous les 58 000 dollars, à raison de 57 756 dollars, selon l’indice Bitcoin de TradingView. À l'heure de l'écriture de ces lignes, l'actif est légèrement remonté et s'échange ainsi à 58 873 dollars, en léger recul de 0,7 % sur 24 heures :

Cours du BTC en données horaires

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Dans les faits, cette nouvelle baisse n’est pas motivée par une quelconque actualité. Nous sommes en bear market, rien de nouveau, et le marché baisse par manque de demande du côté des investisseurs. Toutefois, ce prix est particulièrement marquant dans le sens où la dernière fois que le prix du Bitcoin a été aussi bas, c’était le 17 septembre 2024, soit un peu plus d’un mois avant l’envolée suivant l’élection présidentielle américaine.

De l’eau a coulé sous les ponts et, à présent, tous les gains enregistrés depuis lors ont été effacés. Alors que le bear market suit son cours, l’enjeu est désormais de savoir où se situera le point bas définitif.

Plus tôt cette semaine, nous soulignions l’éventualité que le BTC signe son pire mois en 4 ans. Cela est désormais acté, au travers d’une chute mensuelle de 20,48 %, soit la pire performance depuis le mois de juin 2022.

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Du côté des ETF Bitcoin spot américains, le constat est le même, avec 70,95 milliards de dollars de valeur d’actifs sous gestion. En l’occurrence, il s’agit du plus bas niveau depuis le mois d’octobre 2024.

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Source : TradingView

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