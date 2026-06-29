Bitcoin (BTC) s'apprête à signer son pire mois en 4 ans

Si le prix du Bitcoin (BTC) ne parvient pas à remonter suffisamment au cours des 2 prochains jours, il réalisera sa pire clôture mensuelle depuis juin 2022. Voyons cela de plus près.

La clôture mensuelle de juin pourrait être la pire en 4 ans pour Bitcoin (BTC)

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le prix du Bitcoin (BTC) affiche 59 900 dollars, en baisse de 0,7 % sur les dernières 24 heures. Cela met le support des 60 000 dollars à rude épreuve, augmentant chaque jour le risque d’aller chercher toujours plus bas, notamment vers la zone comprise entre 50 000 et 55 000 dollars :

Cours du BTC en données quotidiennes

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Ce qui est d’autant plus significatif, c’est qu’en l’absence d’une reprise pour les 2 jours qu’il reste en juin, l’actif réalisera alors sa pire clôture mensuelle depuis le mois de juin 2022 :

Historique des clôtures mensuelles du BTC

Cela est marquant à bien des égards, car dans de telles conditions, ce mois enregistrerait une performance encore pire que celle du mois de novembre 2022, qui avait alors été marqué par la chute de FTX. Actuellement, le BTC enregistre ainsi une baisse mensuelle de 18,91 %, qui devra être confirmée mercredi matin en fonction de l’évolution des cours.

Dans la même logique, le 2e trimestre qui va s’achever affiche actuellement une perte latente de 12,39 %. La situation est moins catastrophique que le trimestre précédent, qui avait été marqué par une perte de 22,2 %, mais cela signifie tout de même pour l’instant le pire 2e trimestre depuis 2022 également, qui avait alors signé une chute de 56,2 %.

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À titre indicatif, le prix du BTC s’échange désormais en baisse de 52,5 % depuis son plus haut historique (ATH) à 126 000 dollars le 6 octobre 2025.

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Sources : TradingView, Coinglass

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