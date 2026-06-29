4 milliards de dollars de sorties en juin - Les ETF Bitcoin enregistrent leur pire résultat mensuel

Alors que le BTC s’installe sur le niveau des 60 000 dollars, le marché américain des ETF Bitcoin spot enregistre la plus importante hémorragie mensuelle de son histoire. Résultat : plus de 4 milliards de dollars de sorties nettes au mois de juin.

ETF Bitcoin spot : 4 milliards de dollars de sorties au mois de juin

Depuis le début de l'année - et plus largement son dernier sommet d'octobre 2025 à 124 000 dollars - le Bitcoin ne cesse de plonger toujours plus bas, au point d'afficher un recul supérieur à 40 % sur les six derniers mois depuis que le cours du BTC est venu se poser sur le niveau des 60 000 dollars.

Un contexte compliqué qui n'épargne pas le marché américain des ETF Bitcoin spot. En effet, les données du site Sosovalue mettent en lumière une fuite historique des investisseurs sur le mois de juin qui affiche déjà un record sans précédent dans le domaine, estimé à plus de 4 milliards de dollars.

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Les ETF Bitcoin enregistrent 4 milliards de dollars de sorties mensuelles

À titre de comparaison, l'hémorragie de BTC la plus importante enregistrée jusqu'à présent concernait le mois de février 2025, avec un total de sorties mensuelles estimé à 3,56 milliards de dollars. Une époque au cours de laquelle le BTC a perdu plus de 26 % de sa valeur, contre seulement 18,5 % en juin.

Et autant dire que la situation n'est pas vraiment plus reluisante du côté des sorties hebdomadaires, puisque la semaine dernière arrive également sur la première marche du podium des pires jamais enregistrées dans le secteur avec un total de 1,79 milliard de dollars de sorties nettes qui dépasse les 1,72 milliard de dollars précédemment enregistrés... début juin.

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3 milliards de dollars de sorties nettes pour le IBIT de BlackRock

Un montant des sorties nettes sur le mois de juin qui positionne le fonds négocié en bourse de BlackRock en première ligne, avec un total de 3 milliards de dollars cumulés sur cette période uniquement pour le leader du secteur IBIT, contre 451,5 millions de dollars pour le FBTC de Fidelity.

De quoi mettre du plomb dans l'aile des espoirs émis par certains analystes, qui espéraient un retour rapide des liquidités sur le marché du Bitcoin après l'introduction en bourse historique de SpaceX qui a largement asséché les sources disponibles avec son action SPCX, actuellement en baisse avec l'ensemble du marché de la tech américaine.

📰 Le patron de Ripple accuse Strategy d'avoir nui au marché crypto

Malgré une majorité encore importante de mois positifs pour le marché des ETF Bitcoin spot depuis son lancement (19 avec des entrées contre 11 avec des sorties), le recul cumulé des deux derniers mois affiche un bilan négatif de 6,5 milliards de dollars qui restera difficile à combler.

Un coup dur pour le marché institutionnel du Bitcoin, d'autant plus avec une société Strategy dont la politique d'accumulation de BTC en pleine déroute commence à déclencher des critiques, comme par exemple avec le CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, qui l'accuse d'avoir porté préjudice au marché des cryptomonnaies.

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Source : Sosovalue

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