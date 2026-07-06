Bitcoin : l’Europe achète quand les États-Unis vendent 4,4 milliards

Le mois de juin 2026 illustre une fracture inédite entre les deux côtés de l’Atlantique. Pendant que les ETF Bitcoin américains ont subi 4,4 milliards de dollars de sorties nettes, les ETP européens ont enregistré 117 millions d’entrées. Deux visions opposées d’un même marché.

L’Europe maintient le cap malgré la correction

Les ETP crypto européens ont attiré 117,5 millions de dollars d’entrées nettes en juin 2026, portant le cumul depuis le début d’année à plus de 1,15 milliard de dollars. Les produits adossés au Bitcoin concentrent l’essentiel de cette collecte, avec 131,6 millions de dollars d’entrées, complétés par 26,8 millions sur les produits Ethereum.

Le tableau européen mérite toutefois d’être nuancé. Derrière la domination du Bitcoin, deux des principales cryptomonnaies affichent une collecte cumulée négative depuis le début de l’année. Les ETP adossés à Solana enregistrent 83,6 millions de dollars de sorties nettes depuis le 1er janvier (pour 773,7 millions de valeur sous gestion), tandis que ceux liés à XRP accusent 112,1 millions de dollars de rachats (pour 626,2 millions d’AUM).

À eux seuls, ces deux actifs pèsent près de 196 millions de dollars de flux négatifs, un contrepoids notable au 1,15 milliard de collecte totale. De fait, Bitcoin capte à lui seul environ 97 % des entrées nettes européennes depuis le début de l'année : sans lui, le reste du marché serait quasi à l’équilibre, signe que l’appétit institutionnel européen reste très concentré sur l’actif de référence.

Cette dynamique s’observe malgré un recul marqué des actifs sous gestion, tombés à 9,5 milliards de dollars sous l’effet de la baisse des cours. Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 61 679 dollars, en repli de plus de 51 % par rapport à son sommet historique d’octobre 2025.

Chez les émetteurs, 21Shares conserve la première place avec 24,8 % de parts de marché sur l’AUM des ETP physiques européens. BlackRock, avec son iShares Bitcoin ETP, signe la meilleure collecte du mois à 70,6 millions de dollars d’entrées nettes.

Toutes les catégories d’actifs n’ont toutefois pas profité de cette collecte. Les ETP adossés au token Hype de Hyperliquid ont enregistré la pire performance du mois avec 16,5 millions de dollars de sorties nettes, suivis par ceux exposés à Near, qui ont perdu 13,5 millions. Combinés, ces deux produits ont drainé 30 millions de dollars, soit environ un quart du montant brut des entrées européennes de juin. La rupture est d’autant plus notable que les deux actifs restent en territoire positif sur l’année, avec 9,7 millions cumulés pour Hype et 4,3 millions pour Near depuis janvier, signe que juin constitue un décrochage ponctuel plutôt qu’une tendance de fond.

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Aux États-Unis, la purge continue

Le contraste avec le marché américain est saisissant. Les ETF spot crypto cotés outre-Atlantique ont enregistré 4,53 milliards de dollars de sorties nettes en juin, dans la continuité des 2,6 milliards perdus en mai. Les ETF Bitcoin concentrent l’hémorragie avec 4,4 milliards de dollars de rachats, tandis que les produits Ether ajoutent 432,9 millions de sorties supplémentaires.

L’encours total des ETF crypto américains a chuté de 25 % sur le mois pour atteindre 88,1 milliards de dollars. BlackRock, pourtant leader du segment, encaisse à lui seul 3,94 milliards de sorties nettes sur ses produits américains. Fidelity et Grayscale suivent, avec respectivement 498 et 368 millions de dollars de rachats.

Certaines niches résistent néanmoins. Les ETF adossés au XRP ont capté 93,1 millions de dollars, ceux liés au token Hype de Hyperliquid 158,5 millions. Le marché américain se diversifie, avec l’arrivée du premier ETF spot BNB et le lancement d’un Bitcoin Premium Income ETF par BlackRock.

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Deux lectures opposées du même marché

Cette divergence traduit deux comportements d’allocation distincts. Selon 21Shares, la résilience européenne reflète un positionnement stratégique de long terme, découplé des mouvements de prix à court terme. Les investisseurs institutionnels européens semblent profiter de la correction pour renforcer leurs positions.

Aux États-Unis, la collecte est concentrée sur trois émetteurs qui pèsent 83,3 % des montants sous gestion total (BlackRock, Grayscale, Fidelity), BlackRock captant à lui seul 54,2 % des 88,1 milliards de dollars d’encours. Cette structure oligopolistique traduit une distribution via des plateformes de brokerage grand public, où les flux réagissent vite au sentiment de marché.

En Europe, le paysage est bien plus fragmenté, avec 21Shares (24,8 %), CoinShares, WisdomTree et Bitwise se partageant l’essentiel du gâteau. La base investisseur y est explicitement composée de private banks, gestionnaires d’actifs et hedge funds, selon 21Shares. Résultat, les allocateurs européens raisonnent en horizon pluriannuel et profitent des corrections pour renforcer, quand les flux américains suivent le prix de plus près. Après deux mois positifs en mars et avril, les rachats massifs de mai et juin trahissent une aversion au risque grandissante. Le retour à des flux positifs n’est pas assuré tant que le sentiment ne se retourne pas sur l’actif sous-jacent.

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Sources : 21Shares

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