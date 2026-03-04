Le marché crypto rebondit, les ETF Bitcoin drainent 1,5 milliard de dollars, qui sont ceux qui achètent ?

Après cinq semaines de baisses successives, le marché crypto retrouve une dynamique positive début mars 2026, porté par 1,5 milliard de dollars de flux entrants en cinq jours. Mais qui porte cette remontée ? Une étude croisée de Wintermute et JP Morgan révèle que depuis fin 2024, les investisseurs particuliers arbitrent entre actions et cryptomonnaies plutôt que d'investir dans les deux...

Le Bitcoin rebondit, les ETF en renfort

Après cinq semaines de sorties nettes sur les fonds crypto, avec plus de 9 milliards de dollars retirés des ETF Bitcoin et Ethereum, et -24,8 % sur le cours du Bitcoin entre le 1er janvier et le 28 février, le rebond arrive enfin.

Ce 2 mars 2026, les ETF Bitcoin spot ont enregistré 458 millions de dollars d'entrées nettes en une seule journée, dont 263 millions pour l'IBIT de BlackRock, son meilleur score depuis septembre 2025. Sur les cinq derniers jours de séance, les entrées nettes sur les ETF Bitcoin ont atteint 1,5 milliard de dollars.

Le Bitcoin reprend quelques couleurs autour des 71 000 dollars ce mercredi 4 mars, après avoir essuyé une correction de près de la moitié de son ATH depuis son record de 126 198 dollars d'octobre 2025.

🪙 Vous souhaitez profiter du rebond ? Découvrez notre guide 2026 pour acheter du Bitcoin (BTC)

Fait notable : la quasi-totalité des dix premiers ETF Bitcoin spot participent à ce mouvement, ce qui pourrait être le signe d'une reprise en profondeur plutôt qu'un simple rebond technique. La semaine précédente, les ETF crypto avaient déjà collecté 1 milliard de dollars net, mettant fin à la plus longue série de sorties depuis le lancement des ETF Bitcoin spot en janvier 2024.

Mais d'où vient ce rebond ? Ce retour des flux semble, pour l'heure, surtout institutionnel. Comme le résume Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, en commentant ces entrées : « Les boomers à la rescousse », attribuant l'achat d'ETF à la finance traditionnelle, sans wallet. Le retail, lui, reste pour l'instant à l'écart des cryptos, comme le montrent les données de Wintermute.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Crypto ou actions : les particuliers font désormais un choix

Si les institutionnels reviennent, les particuliers, eux, ont profondément changé leur comportement depuis plusieurs mois. C'est ce que met en évidence l'analyse publiée fin février par Wintermute, qui a croisé ses données propriétaires sur les flux retail en crypto avec celles de JP Morgan sur les flux retail en actions. Jasper De Maere, analyste chez Wintermute, résume ainsi :

Les investissements des particuliers dans les cryptos et les actions évoluaient ensemble. Depuis fin 2024, la tendance s'est inversée : quand ils achètent des actions, ils restent inactifs en crypto, et vice versa.

Ce fait est particulièrement marqué début 2026 : alors que les particuliers affluent vers les actions (qui atteignent des niveaux records), les cryptos, elles, peinent à attirer les mêmes acheteurs.

🗞️ Découvrez notre analyse Bitcoin (BTC) : Reprise ou nouvelle jambe baissière ?

Plusieurs facteurs expliquent ce glissement. La volatilité du Bitcoin — qui était précisément ce qui attirait les particuliers — se comprime : le ratio de volatilité BTC/Nasdaq est passé sous 2x au premier semestre 2025, un plus bas historique.

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Wintermute

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.