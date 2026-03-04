Bitcoin (BTC) : Reprise ou nouvelle jambe baissière ? - Analyse on-chain avec Prof. Chaîne

Le BTC évolue actuellement dans une phase d’équilibre fragile, coincé entre une pression vendeuse en ralentissement et une demande encore trop timide pour enclencher une reprise structurelle. Qu'attendre du marché pour les semaines à venir ?

Le calme après la tempête

Le cours du BTC reste compressé dans une fourchette de prix étroite, comprise entre 70 000 $ et 60 000 $.

Alors que la poussière retombe progressivement après la correction entamée en octobre 2025, les premiers signes de prise de perte des investisseurs à long terme ont été observés. Les HODLers seraient-ils en train de capituler ?

Par ailleurs, un ralentissement de la pression de vente à court terme et un retour de la demande sur les marchés spot laissent envisager une tentative de reprise au-dessus des 70 000 $. Faisons le point.

Figure 1 : Cours quotidien du BTC

Retour à l'équilibre

Nous pouvons suivre le comportement à court terme du marché via le STH-SOPR, qui mesure la rentabilité des BTC dépensés par les acheteurs des six derniers mois.

L’enregistrement prolongé de valeurs inférieures à 1 est typique des marchés baissiers et indique que les dépenses s’effectuent à perte, avec deux pics de capitulation locale observés en novembre 2025 et en février 2026.

Le récent rapprochement de l’indicateur vers 1 intervient alors que la pression de vente locale s’épuise, offrant au marché une opportunité de retour à l’équilibre.

En cas de franchissement durable au-dessus de 1, une nouvelle tentative haussière pourrait se mettre en place avec pour objectif la zone des 90 000 $. À défaut, la tendance baissière des derniers mois pourrait reprendre après un nouveau dead cat bounce.

Figure 2 : STH-SOPR

L’évolution des flux d’offre et de demande des ETF spot américains montre également un ralentissement de la pression vendeuse au cours du mois de mars, suivi d’un retour récent de la demande institutionnelle.

La situation actuelle rappelle celle de janvier, lorsque les ETF avaient réaccumulé du BTC après la stabilisation consécutive à la capitulation de novembre. Ce schéma pourrait toutefois alimenter une nouvelle vague de ventes en cas de rejet sous les 70 000 $.

Figure 3 : Flux nets des ETF BTC spot US

Un constat similaire peut être dressé sur les marchés spot de Binance et Coinbase, avec un retour de la demande nette, bien que modérée à ce stade.

Ce rééquilibrage offre une meilleure marge de manœuvre aux acheteurs et pourrait favoriser une tentative de reprise si la pression acheteuse parvient à se maintenir dans les jours à venir.

Même observation sur les marchés futures de Bybit et Binance, qui montrent les premiers signes d’un retour progressif d’un positionnement haussier. Ces éléments rendent plausible un scénario de cassure haussière du range, bien qu’il soit encore prématuré de le valider.

Figure 4 : Flux nets des marchés spot centralisés

Figure 5 : Flux nets des marchés futures centralisés

Les premières pertes

Alors que le marché se stabilise progressivement après la correction entamée en octobre 2025, les premiers signes de prise de perte des investisseurs à long terme (LTH) méritent une attention particulière.

Le cours du BTC est passé d’une zone d’accumulation majeure à une autre, plaçant une part significative des avoirs des LTH en perte latente :

95 000 $ – 100 000 $ : zone d’accumulation de fin 2024–2025, désormais en perte latente marquée et constituant une résistance notable ;

60 000 $ – 70 000 $ : zone d’accumulation de l’année 2024, actuellement en perte latente modérée et pouvant constituer une zone de demande potentielle.

Bien que la psychologie des investisseurs à long terme leur confère une forte résilience, la dégradation prolongée des conditions de marché peut néanmoins provoquer des épisodes de capitulation au sein de cette cohorte.

Figure 6 : Carte thermique de accumulation des investisseurs à long terme

Les premières vagues de prise de perte remontent à novembre et décembre 2025, avec un pic d’environ 400 millions de dollars de pertes réalisées en janvier. Ces volumes sont comparables à ceux observés lors des phases avancées du bear market de 2022.

Les cycles baissiers précédents ont été marqués par deux phases distinctes :

une augmentation progressive du stress des LTH dans la phase avancée du bear market, menant à une capitulation graduelle ;

une diminution de cette tension après la capitulation finale, améliorant progressivement les conditions de marché.

À ce stade, il est prématuré d’affirmer que la tension s’est dissipée, l’évolution du prix à court terme pouvant encore influencer significativement le comportement des investisseurs à long terme.

Figure 7 : Volumes de perte réalisée des investisseurs à long terme

Enfin, l’indicateur de profit et perte nets des LTH enregistre les premiers signes d’une domination des pertes réalisées, constituant une première étape vers une intensification potentielle des comportements de capitulation.

Cela suggère que le bear market progresse dans sa phase avancée sans avoir encore atteint l’intensité caractéristique de la phase finale, laquelle nécessitera probablement une nouvelle jambe baissière pour se matérialiser pleinement.

Figure 8 : Volumes de profit / perte nets des investisseurs à long terme

Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Le BTC évolue actuellement dans une phase d’équilibre fragile, coincé entre une pression vendeuse en ralentissement et une demande encore trop timide pour enclencher une reprise structurelle. Les indicateurs court terme montrent un épuisement progressif des ventes, rendant plausible une tentative de rebond au-dessus des 70 000 $, mais sans validation claire à ce stade.

En parallèle, les investisseurs à long terme commencent à enregistrer des pertes réalisées significatives, signalant l’entrée du cycle dans une phase avancée de bear market. Toutefois, l’intensité observée reste inférieure à celle des capitulations finales historiques.

Ainsi, le marché semble osciller entre stabilisation technique et fragilisation structurelle : une reprise demeure possible à court terme, mais le risque d’une nouvelle jambe baissière nécessaire à une capitulation plus profonde ne peut être écarté.

