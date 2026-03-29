Pourquoi la génération Z se tourne-t-elle vers des investissements plus risqués ?

Une part importante de la génération des 15-29 ans se tourne vers des actifs à haut risque en guise d’investissements par rapport à ses aînés. Ils s’intéressent surtout à la crypto et aux paris avec l’espoir de s’enrichir plus rapidement qu’avec les investissements traditionnels. Cette nouvelle tendance est ainsi décrite par les experts du secteur comme une forme de déni financier avec un état d’esprit où la planification à long terme leur semble irréaliste. Découvrez dans ce dossier les raisons de cette prise de parti assumée par la nouvelle génération.

Une génération qui se sent à la traîne

Une étude de Northwestern Mutual dévoile qu'au moins la moitié des adultes aux États-Unis se sentent à l'abri financièrement, contre 44 % en 2025. Pourtant, cette même étude démontre qu'une part importante de ces adultes, principalement chez les jeunes adultes, se tourne vers des actifs financiers spéculatifs par manque de connaissances.

En effet, parmi les Américains qui utilisent ou envisagent d'utiliser les marchés de prédictions ou d'investir dans les cryptos, 73 % d'entre eux déclarent le faire tout simplement parce qu'ils se sentent financièrement en retard et sont persuadés que ces types de produits offrent une voie plus rapide vers leurs objectifs de richesse par rapport aux méthodes classiques.

Toujours selon l'étude, 80 % de la génération Z qui investit ou envisage d'investir dans des actifs risqués partagent une certaine motivation à rattraper leur retard, contre 75 % des millennials, 66 % de la génération X et 51 % des baby-boomers et des générations plus âgées. En parallèle, seulement 39 % des répondants de la génération Z se décrivent financièrement en sécurité, justifiant ainsi une prise de risque plus agressive.

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De l'investissement au jeu, une limite plutôt floue

Le phénomène de « nihilisme financier » est apparu à cause des nombreuses années d'inflation. En effet, lorsque l'épargne ou la retraite semblent vaines, de nombreux jeunes se tournent vers des stratégies risquées impliquant la crypto et les marchés de prédictions.

Dans un article de CNBC paru en 2025, consacré à la Gen Z qui se lance dans des investissements risqués sur la crypto et les actions, il y est décrit une génération en quête d'un coup de chance dans un système considérablement tendu rendant le rêve américain traditionnel utopique.

John Roberts, directeur des opérations chez Northwestern Mutual, partage ce constat simple :la véritable sécurité financière repose surtout sur la constance, la discipline et la protection plutôt que sur des solutions de facilité. Il précise également :

Quand on a le sentiment d'être à la traîne, on cherche souvent des raccourcis.

Parallèlement, le professeur Simon Oh de la Columbia Business School confirme que les investissements à haut risque sont des réactions rationnelles face à la difficulté d'atteindre des objectifs de constitution de patrimoine classiques, avant d'ajouter que la stratégie logique consiste à viser des rendements élevés.

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L'hyperfinanciarisation, ou quand tout devient un marché

Une étude de YouGov sur les investissements démontre que la génération Z est 4 fois plus susceptible de posséder de la crypto plutôt qu'un compte d'épargne classique, soulignant un intérêt certain pour les actifs financiers à forte volatilité.

Dans les conditions actuelles, la crypto et les marchés de prédiction sont à la fois un défouloir pour pallier la frustration des jeunes et un outil d'analyse pour les plus aguerris.

En effet, ces dernières années ont été marquées par l'intégration des marchés en temps réel à de plus en plus d'aspects de la vie quotidienne, que ce soit les applications de trading, les produits dérivés de la DeFi ou encore les plateformes de prédictions comme Polymarket ou Kalshi.

C'est ainsi que la frontière du sérieux est largement franchie sur les plateformes de prédictions. En effet, parmi les contrats proposés sur Polymarket, on y retrouve des absurdités tel qu'un retour de Jésus en 2027 ou encore sur l'arrivée des extraterrestres l'année prochaine, avec des dizaines de milliers de dollars engagés.

Les réseaux sociaux accentuent cet effet malsain en mettant en avant des captures d'écran de gains colossaux (parfois faux), transformant ces succès spéculatifs en contenus viraux et banalisant la quête de profits rapides sur des actifs à haut risque.

Selon Bloomberg, les marchés de prédiction sur des événements comme Kalshi et Polymarket accentuent d'ailleurs cette hyperfinanciarisation qui permet à leurs utilisateurs de parier sur presque tout, des résultats électoraux aux conflits en passant par des résultats sportifs.

Ces informations sont également confirmées par les chiffres de Northwestern Mutual qui montrent que 17 % des adultes investissent déjà dans les paris sportifs et les marchés de prédiction ou envisagent de le faire. Ces chiffres grimpent à 32 % pour la génération Z, soit près du double.

Aujourd'hui, cette facilité d'accès renforce une vision du monde où politique, économie et culture apparaissent désormais comme de simples graphiques de prix et de probabilités.

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Vers une relation plus saine avec le risque ?

Le tableau qui se dessine n'est pas forcément celui d'une génération Z irrationnelle avide de sensations fortes, mais celui de jeunes adultes qui s'adaptent à un ensemble de contraintes structurelles dont un coût élevé du logement, une dette étudiante, un marché du travail complexe et une culture financière fortement médiatisée.

L'économiste Kyla Scanlon, a expliqué dans un récent article du Wall Street Journal que :

Les jeunes adultes ne sont ni désorientés ni dupés par les risques qu'ils prennent. Ils les comprennent. Ils réagissent à une économie où les conseils habituels ne correspondent plus clairement aux résultats obtenus.

En effet, de nombreux investisseurs de la génération Z tentent de combiner des investissements spéculatifs et de l'épargne traditionnelle, utilisant quelques rares gains issus de la crypto ou des marchés de prédictions afin de financer des apports pour l'achat d'un logement lorsque la chance leur sourit.

​​Si la génération Z se tourne vers des investissements risqués, ce n'est pas par goût du danger mais bien parce qu'elle ne croit plus vraiment au système actuel. Le rapport au travail, à l'épargne traditionnelle et à la sécurité financière change progressivement.

Tant que le travail et l'épargne traditionnelle donneront l'impression de ne plus garantir d'ascension sociale, la génération Z continuera de chercher la réussite ailleurs, quitte à miser sur des options plus risquées.

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