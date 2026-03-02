L'IA va-t-elle provoquer une crise financière majeure bénéfique pour Bitcoin ?

Le déploiement de l'IA menace la stabilité de l'emploi et des revenus, fragilisant par ricochet un système économique fondé sur le crédit. Cette déstabilisation pourrait forcer les banques centrales à une injection massive de liquidités, créant un terrain favorable à la revalorisation d'actifs alternatifs comme le Bitcoin. Au-delà de la simple possibilité de ce scénario, à quelles conditions devient-il probable et dans quel ordre précis ces événements se produiraient-ils ?

L'IA comme choc économique : destruction d'emplois ou transformation du travail ?

Le premier maillon de la chaîne repose sur une idée forte selon laquelle l'IA va remplacer massivement les travailleurs, en particulier les cols blancs. Contrairement aux précédentes révolutions technologiques, ce ne sont plus seulement les emplois peu qualifiés qui sont concernés, mais aussi des fonctions à forte valeur ajoutée. Analyse financière, rédaction juridique, développement informatique, conseil : autant de métiers qui reposent sur des tâches cognitives désormais partiellement automatisables.

Sur le papier, le risque est réel car une entreprise capable de produire autant avec moins de salariés a un incitatif économique clair à réduire ses coûts. À l'échelle macroéconomique, cela peut se traduire par une pression à la baisse sur l'emploi et les salaires dans certains secteurs, mais il faut immédiatement introduire une nuance essentielle : l'IA remplace des tâches, pas des emplois dans leur globalité. Un poste est rarement monolithique car il est composé d'un ensemble de fonctions dont certaines peuvent être automatisées, d'autres non.

Historiquement, chaque vague technologique a suscité les mêmes craintes, et à chaque fois, le résultat a été plus nuancé avec la destruction de certains métiers, la création de nouveaux, et surtout la transformation profonde du contenu du travail. La productivité augmente, les coûts baissent et de nouveaux marchés émergent. Le problème n'est pas tant le niveau final d'emploi que la transition entre deux équilibres.

Le véritable danger n'est pas un monde sans emploi mais un monde où les compétences deviennent temporairement obsolètes plus vite qu'elles ne sont remplacées. Ce décalage peut créer une période de friction avec du chômage partiel dans certains secteurs, une pression sur les revenus et de l'incertitude accrue pour les ménages, qui, dans une économie basée sur le crédit, est un facteur clé.

La consommation ne dépend pas seulement du revenu actuel, mais aussi des anticipations. Si les ménages commencent à percevoir leur emploi comme plus fragile, ils ajustent leur comportement, consomment moins, épargnent davantage et reportent leurs investissements. Ce simple changement d'anticipation peut suffire à ralentir l'économie même sans destruction massive d'emplois.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Du ralentissement économique à la fragilité financière : le canal du crédit

Si l'on prolonge ce raisonnement, on arrive naturellement au deuxième maillon, qui est le système de crédit. Une économie moderne repose sur le levier avec des ménages qui empruntent pour consommer et acheter leur logement, des entreprises qui investissent et des banques qui structurent l'ensemble du système en transformant ces flux de crédit.

Dans un environnement où les revenus deviennent plus incertains, la qualité du crédit se dégrade mécaniquement. Les premiers signaux apparaissent souvent sur le crédit à la consommation avec des retards de paiement, une hausse des défauts et un resserrement des conditions d'octroi. Ensuite, la dynamique peut s'étendre à l'immobilier, qui est un marché beaucoup plus lent, mais aussi beaucoup plus systémique. Là encore, la tentation est de faire un parallèle direct avec la crise de 2008, mais il faut être précis.

Le système bancaire d'aujourd'hui est structurellement plus solide car les banques sont mieux capitalisées, les exigences réglementaires sont plus strictes et les outils de surveillance sont plus développés. Cela ne signifie pas qu'une nouvelle crise est impossible, mais plutôt qu'elle prendra probablement une forme différente. Certains segments pourraient souffrir plus que d'autres, comme les ménages les plus endettés, les entreprises les plus dépendantes de la dette privée ou encore certains secteurs particulièrement exposés à l'IA.

On a tendance à penser que l'IA est un moteur de croissance pour la tech, et c'est vrai à long terme. Par contre, à court terme, ces entreprises restent extrêmement sensibles au cycle économique. Si la demande ralentit, les budgets IT sont réduits. Si les taux restent élevés, le coût du capital augmente. Aussi, le développement de l'IA nécessite des investissements massifs (infrastructures, énergie, semi-conducteurs).

En clair, le secteur qui porte l'innovation est aussi celui qui concentre une partie du risque. On peut donc très bien imaginer un scénario où certaines entreprises dominantes captent une part disproportionnée de la valeur tandis que le reste du secteur subit une pression accrue.

Encore une fois, ce type de scénario ne dépend pas uniquement de l'IA mais surtout de l'état initial du système (niveau de levier, qualité des actifs, crédibilité des politiques publiques). L'IA peut accélérer les tensions, mais elle n'est pas le point de départ unique.

Réponse des banques centrales et rôle de Bitcoin : hedge ou actif risqué ?

Arrive alors la dernière étape du raisonnement, celle de la réaction des banques centrales. Face à un ralentissement économique marqué, une montée du chômage et des tensions financières, il est hautement probable que les banques centrales interviennent.

Cela passe généralement par une combinaison de politiques avec des baisses des taux, des injections de liquidités ou encore des programmes d'achat d'actifs. En clair, ça passe par une expansion du bilan et une augmentation de la masse monétaire. C'est précisément ce point qui alimente la thèse selon laquelle le prix du Bitcoin pourrait bénéficier d'un tel environnement.

Si la monnaie est diluée par la création monétaire, alors les actifs à offre limitée deviennent plus attractifs. Bitcoin, avec son plafond de 21 millions d'unités, s'inscrit parfaitement dans cette logique. Il est souvent présenté comme une forme d'or numérique et une réserve de valeur alternative dans un monde de monnaies fiat.

Mais ici encore, il faut éviter les raccourcis car Bitcoin n'est pas uniquement un hedge contre l'inflation ; il reste aussi un actif profondément lié à la liquidité globale. Dans les phases de stress économique, ce que recherchent les investisseurs est la liquidité immédiate. Ils vendent ce qu'ils peuvent vendre, y compris les actifs perçus comme risqués, et l'évolution du prix du Bitcoin a souvent été corrélée à celle des actions dans ces moments-là.

Dans un scénario de crise, Bitcoin pourrait d'abord chuter avant de rebondir. La première phase serait une contraction de la liquidité avec une aversion au risque et la baisse du prix des actifs. La phase deux verrait une intervention des banques centrales, un retour de la liquidité et une revalorisation des actifs sensibles à cette liquidité. C'est généralement dans cette deuxième phase que Bitcoin performe le mieux.

Autre chose, la performance de Bitcoin ne dépend pas uniquement de la macroéconomie mais aussi de son intégration progressive dans le système financier. Une crise pourrait accélérer cette adoption, mais elle pourrait aussi la freiner si les régulateurs décident de resserrer le cadre.

Au final, la relation entre crise économique et Bitcoin n'est pas automatique, car elle dépend du régime macroéconomique, de la temporalité et des réactions politiques. Bitcoin peut être un bénéficiaire indirect d'un environnement de création monétaire, mais il n'est pas une assurance automatique contre le chaos.

Ce qui rend le sujet intéressant est précisément cette complexité. L'IA peut transformer l'économie, créer des tensions sur le marché du travail et fragiliser certains segments du crédit. Cela peut, dans certains cas, contribuer à un environnement propice à une intervention massive des banques centrales. Dans ce type de régime, certains actifs alternatifs comme le Bitcoin peuvent tirer leur épingle du jeu. Mais en investissement, il faut toujours résister à la tentation des scénarios trop parfaits.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.