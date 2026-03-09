Le Crédit Privé : début d'une crise pire que les subprimes ?

Alors que le géant BlackRock a limité ce vendredi 6 mars les retraits sur l'un de ses fonds, le crédit privé est en train de devenir l'un des sujets les plus explosifs de la finance mondiale. Pendant des années, ce marché a été vendu comme la solution miracle avec des rendements plus élevés, des prêts mieux structurés et des investisseurs sophistiqués. Le problème est qu'à mesure que le cycle du crédit se durcit, plusieurs fissures apparaissent en même temps : hausse des défauts, valorisations plus difficiles à lire, retailisation du produit et liens croissants avec les banques et les assureurs. La vraie question n'est donc plus de savoir si le crédit privé est risqué, mais plutôt quel type de crise il peut déclencher.

Pourquoi le crédit privé a-t-il autant grossi ?

Pour comprendre le risque que représente le crédit privé, il faut d'abord comprendre son succès. Le crédit privé, c'est du prêt non bancaire, souvent à des entreprises de taille moyenne ou à des opérations de private equity, en dehors des marchés cotés traditionnels.

Ce marché a explosé parce qu'il répondait parfaitement aux contraintes du monde post-2008. Les banques ont été davantage régulées, ont parfois réduit certaines activités de prêt risqué, tandis que les fonds de crédit privé ont proposé aux emprunteurs quelque chose de très précieux : de la vitesse, de la flexibilité, moins de disclosure publique et la possibilité de négocier directement avec un petit groupe de prêteurs. Du point de vue de l'emprunteur, c'est souvent plus simple qu'un financement bancaire classique ou qu'une émission obligataire publique.

Selon le Financial Stability Oversight Council (FSOC), les fonds de crédit privé en Amérique du Nord représentaient environ 1 100 milliards de dollars d'actifs fin 2024, contre environ 565 milliards fin 2019. Le plus frappant est qu'il est désormais d'une taille comparable à celle du marché américain du high yield, estimé à 1 200 milliards de dollars, et pas très loin du marché des leveraged loans, à 1 400 milliards.

En parallèle, le dry powder du secteur (le capital déjà levé mais pas encore investi) atteignait 305 milliards de dollars. Même les BDCs, un type de véhicule d'investissement coté aux États-Unis dont la mission est de financer des entreprises de taille moyenne, sont passées de 123 milliards de dollars d'actifs en 2019 à 438 milliards en 2024. On n'est donc plus du tout sur une niche, mais sur un pilier à part entière du financement de l'économie.

Ce succès a été renforcé par la promesse de rendement. Toujours selon le FSOC, les rendements annualisés du crédit privé sur dix ans ont tourné autour de 9 %, contre environ 5 % pour le high yield et les leveraged loans. Le crédit privé a permis à beaucoup d'investisseurs de croire qu'ils obtenaient à la fois du rendement, de la stabilité et de la sophistication. C'est souvent comme ça que commencent les emballements de cycle avec un produit qui semble résoudre trop de problèmes à la fois.

Il faut d'ailleurs être honnête et dire que cette croissance n'est pas absurde en soi. La Banque d'Angleterre souligne que le private equity et le crédit privé ont apporté des capitaux longs à des entreprises qui veulent se développer, innover et investir. La Banque centrale européenne (BCE) reconnaît aussi que les marchés privés peuvent soutenir des entreprises productives et innovantes.

Le sujet n'est donc pas de dire que le crédit privé est mauvais par nature, mais plutôt qu'un marché qui grandit aussi vite, avec aussi peu de transparence, finit toujours par déplacer les risques quelque part. Dans le crédit privé, ce déplacement du risque est précisément ce qui devient inquiétant aujourd'hui.

Là où les fissures commencent à apparaître

Le premier problème est la qualité du crédit au moment où le cycle économique devient plus difficile. Le crédit privé a énormément prospéré dans un environnement où les taux remontent, car la majorité des prêts est à taux variable. Tant que l'emprunteur tient, le prêteur encaisse des coupons plus élevés, mais quand les taux restent élevés trop longtemps, ce qui était un avantage pour le prêteur devient un étranglement pour l'emprunteur.

Le taux de défaut du crédit privé américain avait atteint 9,2 % en 2025 selon l'agence de notation Fitch, un record. Fitch précise aussi que la plupart des défauts concernaient de petites entreprises, souvent avec moins de 25 millions de dollars d'EBITDA, très sensibles au coût de la dette. Le FSOC, avec une autre méthodologie, montrait déjà qu'au deuxième trimestre 2025 les défauts en crédit privé atteignaient 5,5 % contre 3,8 % sur les leveraged loans et 1,3 % sur le high yield. Peu importe l'univers retenu, la sinistralité monte plus vite dans les poches les plus fragiles du crédit privé.

Le deuxième problème est que la structure même des prêts peut retarder la reconnaissance du stress. Le FSOC note que l'usage des clauses PIK, qui permettent de ne pas payer les intérêts en cash et de les capitaliser dans le principal, a fortement augmenté et a approché des plus hauts sur quatre ans au deuxième trimestre 2025. Sur le papier, cela offre de la flexibilité à l'emprunteur, mais dans la réalité, cela peut aussi masquer les difficultés.

Une entreprise qui n'arrive plus à payer ses intérêts en cash ne fait pas forcément défaut tout de suite si on lui permet de faire son PIK. Le défaut économique est donc parfois repoussé, pas résolu.

C'est exactement le genre de mécanique qui donne à un marché une apparence de résilience pendant plus longtemps puis crée une phase de rattrapage brutal quand la réalité finit par s'imposer. En clair, le risque a été lissé comptablement et reporté dans le temps.

Le troisième problème est l'opacité. La BCE écrit noir sur blanc que la rareté des données et l'opacité des marchés privés rendent l'évaluation des risques plus difficile. Le FSOC insiste lui aussi sur le manque de trading secondaire et sur l'information limitée disponible sur les fondamentaux des emprunteurs, ce qui complique les valorisations en temps réel. Dans les marchés publics, la douleur est visible immédiatement avec des spreads qui s'écartent, des prix qui baissent et la volatilité qui explose.

Dans les marchés privés, la douleur est souvent plus lente et discrète, ce qui donne une impression trompeuse de stabilité. Mais une volatilité qui n'apparaît pas dans les prix ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais plutôt qu'elle s'accumule hors écran.

Le quatrième problème, et probablement le plus sous-estimé, est la retailisation partielle d'un produit illiquide. Historiquement, le crédit privé vivait surtout avec du capital bloqué et relativement patient. C'est ce qui poussait l'OFR à juger fin 2025 que les vulnérabilités systémiques restaient plutôt faibles : peu de leviers, financements longs et faibles transformations de maturité. Mais cette photo est en train de changer à la marge, et c'est là que le risque augmente.

Le FSOC souligne la montée récente des structures semi-liquides offrant des fenêtres de rachat périodiques. Quand on promet, même partiellement, de la liquidité à des investisseurs sur des actifs qui, eux, restent profondément illiquides, on recrée une vieille fragilité de la finance moderne : le mismatch entre la promesse faite au passif et la réalité de l'actif.

Ce point n'est déjà plus purement théorique. Début mars 2026, BCRED, le fonds de crédit privé de Blackstone, avait enregistré 3,7 milliards de dollars de retraits au premier trimestre, pour seulement 2 milliards de nouveaux engagements, soit 1,7 milliard de sorties nettes. Quand les flux tournent, même sur les plus gros noms du secteur, cela rappelle à tout le monde que l'illiquidité n'est agréable que lorsque personne ne cherche vraiment la porte de sortie en même temps.

Enfin, il y a le sujet des interconnexions et c'est là que le débat devient systémique. Le FSOC indique que les engagements bancaires envers les fonds de crédit privé atteignent environ 445 milliards de dollars au deuxième trimestre 2025. Le rapport explique aussi que le crédit privé est de plus en plus connecté aux banques et aux assureurs. Le FMI insiste de son côté sur le fait que la croissance des non-banks et leurs liens avec les banques nécessitent une supervision renforcée.

En clair, le secteur est de plus en plus connecté au reste du système financier. Ce n'est pas encore la même densité de connexions qu'en 2008, mais c'est largement suffisant pour créer des effets de contagion localisés si les pertes s'accumulent.

Pire que les subprimes ? Non, mais potentiellement très compliqué quand même

La tentation médiatique est de dire que « nouvelle finance opaque + actifs mal pricés + retailisation + liens bancaires = nouveau subprime », mais c'est trop simple. D'abord, les subprimes étaient au cœur du système bancaire, avec une titrisation massive, une diffusion énorme dans les bilans, un levier beaucoup plus important et une exposition directe des ménages américains au marché immobilier résidentiel.

Le crédit privé d'aujourd'hui reste, dans son cœur, davantage financé par du capital long avec moins de levier que les banques. L'OFR insiste précisément sur ce point en disant que les prêteurs privés sont globalement moins levierisés, leurs pertes sont d'abord absorbées par les investisseurs en equity, et que cela rend moins probable une transmission mécanique au système financier dans un scénario standard. Même le FSOC note que le risque de transformation de liquidité paraît globalement limité dans la structure traditionnelle du secteur.

À ce stade, le crédit privé ne ressemble pas à un clone des subprimes. Il n'a ni la même base d'actifs, ni la même diffusion, ni la même architecture de levier, ni la même centralité bancaire. Nous n'avons pas aujourd'hui l'équivalent d'un stock gigantesque de crédits immobiliers toxiques disséminés dans tout le système, adossés à une bulle résidentielle et à des produits structurés notés à tort comme quasi sans risque. Le moteur de crise n'est pas identique, mais ce serait une erreur symétrique de conclure que le danger est faible.

Le vrai risque n'est pas forcément un grand soir à la Lehman mais une crise plus lente, plus opaque, plus sectorielle au départ, très destructrice pour certains investisseurs et déstabilisante pour certaines poches du système. Une succession de fonds semi-liquides forcés de limiter les rachats, de banques exposées via financements collatéralisés, d'assureurs trop gourmands en spread, et d'emprunteurs surendettés pourrait suffire à déclencher une vraie revalorisation du risque de crédit privé. La Banque d'Angleterre a d'ailleurs rappelé que beaucoup de sociétés sponsorisées par le private equity portent déjà des niveaux de dette élevés et sont financées précisément sur ces segments plus risqués.

En réalité, le scénario le plus crédible est celui d'un grand test de vérité. Pendant des années, le crédit privé a bénéficié d'un narratif presque idéal. Maintenant que les défauts sont en hausse, que les structures se complexifient et que le retail commence à entrer davantage dans le jeu, ce narratif va être confronté à la seule chose qui compte vraiment en finance : la capacité d'un actif à tenir quand le cycle se retourne.

Le crédit privé n'est probablement pas aujourd'hui le déclencheur du début d'une crise pire que les subprimes, mais il est clairement l'un des endroits où peut naître la prochaine grosse déception de marché. Pas forcément une implosion instantanée, un cataclysme bancaire, mais possiblement une longue séquence de pertes, de blocages de liquidité, de mauvaises surprises sur les valorisations et de contagion par les interconnexions.

En finance, les crises les plus dangereuses sont souvent celles prises trop longtemps pour des poches de rendement plus intelligentes que les autres.

