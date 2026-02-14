Le fonds souverain norvégien : quand un État investit comme les meilleurs et change son destin économique

Le fonds souverain norvégien est un cas unique : détenteur de 1,5 % des entreprises cotées mondiales, il a généré plus de 200 milliards d'euros de gains en 2025 (environ 15 % de rendement). Là où d'autres ont consommé leur rente pétrolière, la Norvège l'a transformée en un levier de souveraineté finançant durablement son modèle social et les générations futures. Cette réussite pose une question dérangeante pour la France : comment un pays aussi riche a-t-il pu passer à côté d'un tel outil de puissance financière ?

Des chiffres qui donnent le vertige

Avec un encours dépassant 1 700 milliards d'euros, le fonds souverain norvégien est aujourd'hui le plus important fonds souverain de la planète, très loin devant ceux d'Abu Dhabi, de la Chine ou de Singapour.

À lui seul, il pèse davantage que le PIB annuel de pays comme l'Espagne ou les Pays-Bas, et surtout, il ne s'agit pas d'un fonds domestique ou régional puisqu'il investit dans plus de 70 pays sur tous les grands marchés financiers. Cette taille n'est pas le fruit d'un coup de chance, elle est le résultat d'un mécanisme simple mais implacable : l'intégralité des revenus pétroliers et gaziers de l'État norvégien est versée au fonds et non utilisée directement pour financer les dépenses courantes.

Ainsi, en moyenne, le fonds détient aujourd'hui environ 1,5 % du capital de chaque entreprise cotée dans le monde. Cela signifie qu'il est actionnaire de quasiment toutes les grandes entreprises internationales comme Apple, Microsoft, Nestlé, LVMH, Toyota ou encore Siemens.

Ce positionnement est tout sauf idéologique, car il traduit une stratégie extrêmement claire basée sur la capture de la croissance mondiale dans son ensemble sans chercher à la prédire. Le fonds est géré par Norges Bank Investment Management, filiale de la banque centrale norvégienne, avec pour but de maximiser le rendement à long terme, sous contrainte de risque pour les générations futures.

Autre élément, sans doute le plus mal compris et le plus souvent caricaturé, la Norvège ne dépense pas l'encours du fonds, car elle est autorisée à utiliser uniquement 3 % de sa valeur, correspondant au rendement réel de long terme estimé. Ce mécanisme empêche toute tentation populiste. Aucun gouvernement ne peut décider de piocher dans ce capital pour financer une mesure électorale, ce qui place le fond hors du cycle politique et le rend sanctuarisé par la loi.

Grâce à ce modèle, la Norvège est aujourd'hui l'un des pays les moins endettés au monde avec une dette publique très faible et des excédents budgétaires récurrents. Pendant que d'autres États s'endettent pour financer leurs dépenses courantes, la Norvège finance les siennes par le rendement de son patrimoine financier. Elle a transformé une ressource finie (les hydrocarbures) en un actif financier perpétuel.

Le vrai génie norvégien : avoir compris la différence entre richesse et revenu

La réussite du fonds souverain norvégien repose sur l'intuition fondamentale qu'un État ne doit pas consommer son capital mais en vivre. La Norvège aurait pu faire comme beaucoup d'autres pays producteurs de pétrole, c'est-à-dire subventionner massivement, baisser les impôts, gonfler les dépenses publiques et acheter la paix sociale à court terme, mais elle a décidé de faire exactement l'inverse.

Les revenus issus de sociétés publiques comme Equinor (dividendes, impôts, royalties) sont intégralement versés au fonds. L'État accepte donc une contrainte budgétaire stricte aujourd'hui pour une liberté maximale demain. Ce choix a aussi permis d'éviter le piège classique de la maladie hollandaise avec une économie dépendante d'une rente, peu compétitive et vulnérable aux chocs de prix des matières premières. En externalisant l'investissement à l'échelle mondiale, la Norvège a désensibilisé son économie domestique aux cycles pétroliers.

Ironiquement, c'est précisément parce que la Norvège investit son argent à l'étranger qu'elle protège son économie nationale.

Et la France dans tout ça ? Le rendez-vous manqué du capital public

La comparaison avec la France est brutale, non pas parce que la France aurait du pétrole ou du gaz en abondance mais parce qu'elle dispose historiquement de ressources fiscales, industrielles et financières considérables qu'elle n'a jamais transformées en capital souverain.

Bpifrance, la banque publique d'investissement, est souvent citée comme l'équivalent français d'un fonds souverain, mais la comparaison ne tient pas. Bpifrance est avant tout une banque de financement et de soutien aux entreprises françaises avec une logique industrielle et domestique. Elle n'a ni la taille ni le mandat ni la vocation d'un fonds souverain global comme peut l'être celui de la Norvège.

Surtout, la France a fait un choix radicalement différent : celui de tout redistribuer immédiatement. Les excédents, quand ils existent, sont consommés. Les recettes exceptionnelles financent des dépenses structurelles, le patrimoine public étant rarement pensé comme un actif à faire fructifier, mais comme une variable d'ajustement budgétaire.

On se retrouve alors avec un État très endetté, très dépendant des marchés et sans filet financier de long terme. Là où la Norvège peut absorber des chocs macroéconomiques sans stress, la France vit sous contrainte permanente. Ce contraste n'est pas seulement économique, il est culturel et politique. La France reste enfermée dans une logique de court terme où chaque mandat recommence à zéro.

Le modèle norvégien montre qu'un État peut être à la fois investisseur rationnel, gestionnaire prudent et acteur de long terme. Il prouve qu'il est possible de concilier performance financière, stabilité budgétaire et équité intergénérationnelle. Mais surtout, il agit comme un miroir cruel pour les pays qui, comme la France, ont préféré la facilité immédiate à la construction patiente.

Dans un monde étouffé par la dette, les taux élevés et les tensions géopolitiques, la véritable richesse n'est plus la ressource naturelle, mais la vision à long terme. Le succès de la Norvège nous rappelle que la puissance financière d'un État ne naît pas du hasard, mais de la constance. Aujourd'hui, le manque de courage politique et la gestion au jour le jour se paient au prix fort pour la France.

