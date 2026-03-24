Où en est le bear market ? - Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) avec Prof. Chaîne

Le BTC évolue actuellement dans une phase avancée bear market, caractérisée par une stabilisation des prix mais une rentabilité encore insuffisamment dégradée pour marquer un point bas définitif.

Retour aux étages inférieurs

Suite à la fin du marché haussier en 2025, le cours du BTC est de retour aux niveaux d’accumulation de l’année 2024. Après avoir traversé de manière volatile les zones d’accumulation comprises entre 120 000 $ et 80 000 $ (orange et vert), le marché oscille désormais entre 70 000 $ et 60 000 $ (bleu), mais peine à produire une action de prix haussière viable.

Dans ce contexte, où en est le bear market ? Aujourd’hui, nous évaluons l’état d’avancement de la tendance actuelle ainsi que les dynamiques à anticiper pour les mois à venir.

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Figure 1 : Cours quotidien du BTC

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Topographie du marché

Le graphique suivant recense les prix auxquels l’ensemble des UTXO en circulation sur le réseau Bitcoin ont été créés. Il représente la topographie de l’offre en circulation et peut être segmenté en quatre zones d’accumulation majeures, influencées par l’action de prix des derniers mois :

120 000 $ – 100 000 $ : zone d’accumulation proche des sommets, où les derniers entrants ont été piégés et forcés à une redistribution baissière progressive ;

120 000 $ – 80 000 $ : zone d’accumulation de fin 2024–2025, où les BTC accumulés sont entrés en perte latente significative ;

75 000 $ – 60 000 $ : zone d’accumulation de 2024, où les BTC sont actuellement détenus proches de leur seuil de rentabilité ;

50 000 $ – 35 000 $ : zone d’accumulation de 2023, correspondant majoritairement aux investisseurs à long terme (LTH), encore en profit.

Ces zones représentent des fourchettes de prix au sein desquelles le BTC évolue structurellement, et peuvent agir comme supports ou résistances selon la dynamique du marché.

À ce titre, la zone comprise entre 50 000 $ et 35 000 $ constitue une zone d’opportunité majeure pour la formation d’un bottom de bear market.

Figure 2 : Distribution des prix réalisés des UTXOs (URPD)

Phase avancée de bear market

Afin d’estimer la situation du marché et l’avancement du mouvement baissier, nous pouvons nous appuyer sur des données on-chain à forte valeur informative.

Le pourcentage d’offre en profit mesure la part des BTC actuellement détenus en profit. Lorsque cette métrique chute sous ses seuils statistiques bas (lignes vertes), cela indique une dominance de l’offre en perte.

Actuellement, environ 45 % de l’offre est détenue à perte, ce qui signifie qu’une part importante des investisseurs se trouve en difficulté et est plus susceptible de capituler.

Historiquement, ces phases de rentabilité fortement dégradée coïncident avec la formation des bottoms de marché (cf. décembre 2018 et novembre 2022).

Figure 3 : Pourcentage d'offre en profit

Le ratio MVRV mesure le niveau de profit latent moyen en comparant le prix moyen d’achat du marché au prix spot du BTC.

Lorsque cet indicateur passe sous ses seuils statistiques bas, cela signifie que l’investisseur moyen est en perte latente, générant un stress psychologique et financier significatif.

À ce stade, ce seuil n’a pas encore été atteint pour le cycle actuel, avec un profit latent moyen encore positif d’environ +25 %.

En cas de poursuite de la baisse, il est probable que le MVRV passe sous ces seuils, signalant une phase d’accumulation historiquement favorable pour les investisseurs avisés.

Figure 4 : Ratio MVRV

Le ratio SOPR permet de suivre le comportement de dépense des investisseurs en mesurant leur prise de profit ou de perte réalisée.

Lorsque cet indicateur chute sous ses seuils bas, cela indique que les investisseurs réalisent des pertes nettes, dans un contexte de forte dégradation de la rentabilité.

Ces périodes de capitulation s’accompagnent généralement de vagues de ventes importantes, qui constituent également des zones d’accumulation pertinentes.

Actuellement, la prise de perte ralentit après la capitulation locale de janvier, bien que le régime dominant reste celui de la vente à perte.

Figure 5 : Ratio SOPR

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Objectifs baissiers

Une fois cette situation établie, il convient de rappeler les objectifs baissiers évoqués lors de nos précédentes analyses.

Bien que le BTC soit entré en territoire de bear market en passant sous le prix réalisé à court terme et le “Juste Prix” (consultez cette publication pour plus de contexte), il n’a pas encore atteint le prix moyen d’achat global des investisseurs, qui marque historiquement la transition vers les phases finales des marchés baissiers.

Ainsi, il faudra probablement attendre une baisse vers ce niveau, estimé autour des 50 000 $, pour voir émerger des opportunités d’accumulation optimales (cf. décembre 2018 et novembre 2022).

Le marché dispose donc encore d’une marge de baisse potentielle, avec un scénario de formation de bottom dans la zone des 50 000 $ – 35 000 $ évoquée précédemment.

Figure 6 : Prix réalisé moyen, à court terme, et "Juste Prix"

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Synthèse de cette analyse on-chain sur le Bitcoin (BTC)

Le BTC évolue actuellement dans une phase avancée bear market, caractérisée par une stabilisation des prix mais une rentabilité encore insuffisamment dégradée pour marquer un point bas définitif.

Les données on-chain indiquent que, malgré une pression vendeuse déjà significative, les conditions de capitulation extrême — historiquement associées aux meilleures opportunités d’accumulation — ne sont pas encore pleinement réunies.

Ainsi, une poursuite de la baisse vers la zone des 50 000 $ – 35 000 $ reste un scénario crédible, avant l’émergence d’un véritable bottom de cycle.

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Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode

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