En plein hiver, les prix de l'énergie vont flamber en France. Un discret décret ciblant ce secteur a en effet été promulgué, et il est très controversé.

Les prix de l'énergie vont flamber en janvier en France

Le mécanisme qui sous-tend cette flambée s'appelle le "certificat d'économie d'énergie" (CEE). L'Etat force en effet les électriciens à contribuer à la baisse de consommation d'énergie, dans un but de réduction des gaz à effet de serre. En retour, les fournisseurs d'énergie reçoivent de CEE.

Or ces CEE sont également achetables auprès de sociétés privées. Autrement dit, il y a un marché autour de ce dispositif. Le problème, c'est que les fournisseurs d'énergie achètent des CEE qu'ils reportent sur les factures de leurs clients.

Résultat : cela fait flamber le coût de l'énergie d'entre 4 à 5%, selon l'inspection des Finances. Un impôt déguisé selon des analystes, dont la Cour des comptes, qui regrette l'absence de contrôle du Parlement sur le dispositif.

Les particuliers financent la transition énergétique sans le savoir

Si le procédé est à l'origine louable, il se fait à un coût conséquent pour les particuliers, qui ne sont pas informés de cette augmentation subite. Selon Sylvain Chassang, professeur d'économie interrogé par nos confrères des Echos, cette nouvelle augmentation correspondrait à une taxe invisible de 300 euros par foyer en moyenne.

Selon la Cour des comptes, cette surtaxe s'élève déjà à ce stade à 164 euros par foyer, en comprenant carburant, gaz et électricité

Pour les ministères de l'Economie et de la Transition écologique, cela permet de financer des rénovation énergétiques de logements (avec Maprimerénov notamment), des mobilités électriques et de sortir de l'énergie fossile :

Ce décret permet concrètement de maintenir notre ambition en matière d'efficacité énergétique et de décarbonation mais aussi d'accompagner les ménages modestes avec un niveau minimum d'opérations à leur bénéfice.

Une articulation entre volonté publique et intérêts privés

Sauf que dans les faits, la facture est bel et bien augmentée, car l'enveloppe a été grossie pour 2026. Ce sont désormais 8 milliards de dollars qui seront alloués l'année prochaine. D'où ce bond des prix de l'énergie dès janvier. Une incohérence qu'a souligné la CGT :

On est pour l’efficacité énergétique, mais pas pour qu’elle repose sur un mécanisme géré par le privé.

Comment alors forcer les fournisseurs d'énergie à faire leur transition écologique, sans que ceux-ci ne répercutent immédiatement la charge sur les foyers modestes ? La question reste posée.

Sources : Les Echos, AFP

