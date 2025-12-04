La cofondatrice de Kalshi devient la plus jeune femme milliardaire au monde

Le secteur des marchés prédictifs a littéralement explosé lors de la dernière campagne présidentielle américaine, au point de propulser la plateforme Kalshi sur le devant de la scène. Un succès qui vient de faire de sa cofondatrice la plus jeune femme milliardaire du monde.

Luana Lopes Lara devient la plus jeune femme milliardaire du monde

La campagne présidentielle pro-crypto de Donald Trump a définitivement changé la donne pour cet écosystème implanté aux États-Unis, mais également pour le tout jeune secteur des marchés prédictifs porté par le succès de plateformes désormais emblématiques comme Polymarket ou Kalshi.

Une réalité à l'origine de l'accession du fondateur de Polymarket au statut de plus jeune milliardaire du Bloomberg Billionaires Index en octobre dernier, suite à une levée de fonds record de 2 milliards de dollars opérée auprès de la société mère de la bourse de New York (NYSE), Intercontinental Exchange.

✍️ Qu'est-ce qu'un marché prédictif décentralisé ou prediction market ?

Une visibilité accrue pour ce secteur qui va également porter sa concurrente Kalshi vers les sommets, notamment avec la récente annonce de l'intégration de ses données prédictives sur la chaîne financière américaine CNN et le site Google Finance, mais également suite à une levée de plus d'1 milliard de dollars faisant bondir sa valorisation au-delà de 11 milliards de dollars, soit une multiplication par 5 en moins de 6 mois.

Un investissement important qui va permettre à ses 2 cofondateurs — chacun détenant environ 12 % des parts de l'entreprise — d'accéder au statut de milliardaires. Mais, à la différence de son partenaire Tarek Mansour, la jeune Luana Lopes Lara devient la plus jeune femme du monde à intégrer ce club VIP.

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Un parcours entre danseuse de ballets et études d'informatique

Comme bon nombre de personnalités de cette envergure, Luana Lopes Lara affiche un parcours atypique, entre rigueur et détermination. En effet, cette brésilienne va intégrer le très exigeant ballet de la Bolshoi Theater School du Brésil en parallèle de son cursus scolaire, qui va lui permettre d'obtenir un diplôme en informatique du Massachusetts Institute of Technology.

Des années d'étude qu'elle mentionne comme « les plus intenses de sa vie », notamment du fait des pratiques cruelles de ses professeurs de ballet et d'un emploi du temps qui l'obligeait à travailler de 7 h du matin à 21 h, tout en effectuant des stages universitaires d'été dans les sociétés Bridgewater Associates de Ray Dalio et Citadel de Ken Griffin.

🗞️ 1 milliard de dollars de financement, partenariat avec CNN… La plateforme de marchés prédictifs Kalshi explose

Dans le cadre de ce cursus, Luana Lopes Lara va rencontrer Tarek Mansour au MIT, réfugié libanais lors du conflit de 2007 également inscrit en informatique. Un rapprochement qui va voir germer l'idée d'une plateforme de marchés prédictifs lors de leurs marches nocturnes vers leurs appartements, lors d'un stage chez Five Rings Capital à New York en 2018.

Nous avons vu que la plupart des échanges ont lieu quand les gens ont une opinion sur l’avenir et cherchent ensuite à la traduire sur les marchés. Les traders et investisseurs intègrent des événements externes — comme le résultat d’une élection ou la probabilité d’une catastrophe naturelle. Luana Lopes Lara

Puis tout s'est accéléré, et malgré des complications réglementaires récurrentes la plateforme Kalshi va finir par devenir le premier marché électoral régulé aux États-Unis depuis plus d’un siècle, en septembre 2024. Le reste ne sera qu'une suite de succès portés par la détermination de ses cofondateurs.

Profitez d'offres exceptionnelles sur Bybit EU

Source : Forbes

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.