Kalshi bloque 3 hommes politiques qui pariaient sur leurs propres élections

Trois hommes politiques viennent d’être bloqués et ont reçu une amende de la part de Kalshi. Ils avaient pris des paris sur leurs propres élections. Les plateformes ont des difficultés à endiguer le flot d'insiders, attirés par l'appât du gain.

Des hommes politiques pariaient sur eux-mêmes sur Kalshi

Matt Klein, un membre du Sénat du Minnesota, Mark Moran, en lice pour une place au Sénat, ainsi que Ezekiel Enriquez, un candidat au Congrès, ont tous les trois été épinglés par la plateforme de marchés prédictifs Kalshi. Celle-ci a décidé de bloquer leur accès à ses services, des amendes ont également été appliquées.

Mark Moran avait placé 10 paris sur le pari suivant : « Qui se présentera à une fonction publique cette année ? ». Une semaine plus tard, il annonçait sa candidature aux primaires démocrates. Plus tard, il s’était positionné sur le marché « Qui sera le candidat démocrate au Sénat de Virginie ? », avant de faire la promotion de ce pari sur les réseaux sociaux.

En tant que candidat, Moran était qualifié de décideur direct pour ce contrat et exerçait une influence directe sur l’issue de l’événement sous-jacent.

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Contacté par les départements de conformité de Kalshi, Mark Moran aurait reconnu les faits, mais aurait refusé de coopérer. L’amende est donc salée : le politicien a été condamné à payer une amende de 6 229 dollars, associée à un remboursement des profits accumulés grâce à ses paris.

Pour les autres hommes politiques concernés, la sentence est plus légère : Matt Klein écope de 539 dollars d’amende et Ezequiel Enriquez devra payer 784 dollars. Ils ont également été bloqués sur la plateforme.

Insiders sur les marchés prédictifs : un problème structurel ?

L’explosion des marchés prédictifs tels que Kalshi et Polymarket a conduit à une vague de polémiques. Des insiders semblent en effet parier sur des événements qu’ils contrôlent où sur lesquels ils disposent d’informations. Sur Polymarket, un mystérieux compte a ainsi prédit avec une grande précision les frappes israéliennes et américaines depuis 2024.

Parfois, les manipulations vont loin. Un pari sur la météo de Paris a ainsi récemment été influencé par... Un sèche-cheveux, placé sur un capteur météo. Les paris sur Polymarket et Kalshi sont en effet tellement variés qu’il est difficile de tous les surveiller, le champ d’application étant immense.

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Pour autant, des suggestions de loi commencent à être faites. Un projet de loi, le PREDICT Act, a été déposé en mars dernier pour prévenir les délits d’initiés. Il empêcherait des membres du gouvernement américain d’utiliser ces plateformes.

À ce stade, la législation reste cependant hétéroclite. Interdits dans de nombreux pays, les marchés prédictifs restent pourtant accessibles relativement facilement. Pas de quoi décourager les insiders, qui ont gros à gagner à esquivant les règles.

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Sources : Kalshi, notice 1, 2, 3

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