Un marché prédictif pour la Coupe du Monde de foot FIFA 2026 ? ADI Predictstreet signe un partenariat officiel

Face à leur succès indéniable, les marchés prédictifs séduisent jusque dans les sphères de la finance traditionnelle. Une adoption qui s’impose également dans le sport, avec un récent partenariat signé entre la FIFA et la plateforme ADI Predictstreet afin de proposer une « nouvelle expérience de prévision interactive » aux supporters de football.

la FIFA intègre un marché prédictif officiel

La force indéniable des marchés prédictifs réside dans leur capacité à offrir une option de pari sur tous les événements possibles, à partir du moment où ils intègrent une donnée variable (date, lieu, résultat...) sur laquelle se positionner, même si cela implique des frappes militaires et autre dérives douteuses.

Une formule qui s'applique également - et de façon bien plus traditionnelle - aux paris sportifs, même si des sénateurs américains tentent actuellement de bloquer cette option sur les plateformes leaders Polymarket et Kalshi pour leur caractère jugé hautement addictif, alors que les acteurs traditionnels de ce marché se voient écartés de contrats importants en lien à des structures de premier plan comme la FIFA.

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En effet, le président de cette instance internationale en charge de l'organisation de la Coupe du Monde de football, Gianni Infantino, vient d'annoncer un partenariat de plusieurs années signé avec la plateforme ADI Predictstreet, afin de proposer « des expériences dynamiques basées sur la prédiction » impliquant les résultats des matchs, les statistiques du tournoi, le classement des joueurs et les moments décisifs.

La FIFA s'engage à améliorer continuellement l'expérience des fans et à adopter l'innovation qui rapproche les supporters du jeu. En s'associant à la FIFA, ADI Predictstreet introduira une nouvelle manière passionnante de s'engager avec le football pour les fans du monde entier, en utilisant la perspicacité et l'interaction pour approfondir leur lien avec nos compétitions. Gianni Infantino

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Une activité « conforme aux cadres réglementaires et d'intégrité de la FIFA »

Selon le communiqué officiel de la FIFA, ADI Predictstreet obtient donc le statut de « tout premier partenaire officiel pour la catégorie du marché de la prédiction ». Une activité qui servira également de vitrine pour son service FIFA Play Zone, le free-to-play dédié aux supporters de foot qui permet déjà de prédire l'issue des matchs tout en se mesurant à d'autres fans.

De toute évidence, l'objectif de ce rapprochement concerne plus précisément la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Un événement qui sera accompagné de la mise en place d'une application dédiée pour permettre aux fans de foot de bénéficier d'une « expérience transparente et immersive » présentée comme totalement innovante, selon le responsable du conseil d'administration d'ADI Predictstreet, Ajay Hans Raj Bhatia.

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Ce partenariat marque un moment déterminant pour ADI Predictstreet et la façon dont le public s'engage dans les événements majeurs, alors que nous jetons les bases d'une nouvelle catégorie où l'intelligence collective, la technologie et les résultats réels convergent. Ajay Hans Raj Bhatia

La FIFA assure que cette option prédictive fonctionnera à l'échelle mondiale « conformément aux cadres réglementaires et d'intégrité de la FIFA », avec un système de surveillance qui se chargera d'écarter les activités suspectes. L’édition 2026 concernera 48 équipes, 104 matchs et 16 villes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

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Source : FIFA

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