Lucas Ocampos, Papu Gomez et d'autres footballeurs internationaux accusés d'avoir participé à une fraude aux cryptomonnaies

Des footballeurs de Séville et anciens champions du monde ont-ils participé à une fraude aux tokens non fongibles (NFT) ? C’est ce que va déterminer un tribunal dans quelques jours. Zoom sur une affaire qui fait des remous en Espagne.

« L’affaire Shirtum » secoue le monde du football espagnol

Aux prémices de cette affaire, on trouve Shirtum. Cette société de tokens non fongibles a été créée et dirigée par un groupe d’entrepreneurs argentins et espagnols. Elle avait notamment lancé une cryptomonnaie, le SHI.

Selon 12 victimes ayant porté plainte, la société aurait conduit à des pertes de 3,4 millions de dollars. Shirtum aurait en effet vendu des NFT qui n’étaient pas fonctionnels, en se servant de l’image de footballers renommés.

En retour, certains footballeurs auraient fait la promotion de la société, aux alentours de 2020. Ce serait le cas de Papu Gómez et Lucas Ocampos, tous deux champions du monde. La plainte nomme également des ex-joueurs du Barca, Ivan Rakitić et Javier Saviola, ainsi que les joueurs de Séville Nico Pareja et Alberto Moreno.

Les entrepreneurs auraient bénéficié de la collaboration active de joueurs et ex-joueurs du FC Séville, utilisés comme appâts.

Ces derniers pourraient éventuellement être poursuivis pour publicité mensongère et complicité d’escroquerie.

Des entrepreneurs argentins et catalans aux manettes ?

L’affaire cite plusieurs entrepreneurs, qui auraient été aux manettes de l’entreprise. L’Argentin David Rozencwaig, ainsi que les Catalans Manuel Angel Torras, Marc Alberto Torras et Manuel Morrillas sont cités.

Le rapport, qui inclut 13 rapports d’experts, cite une « structure d’entreprise complexe » qui aurait été volontairement opaque afin notamment d’éviter la taxation.

Papu Gómez, un ami proche de David Rozencwaig, se serait notamment présenté comme un fondateur de l’entreprise et aurait recruté d’autres joueurs. Depuis, les publications liées à Shirtum ont été effacées des réseaux sociaux des footballeurs. Papu Gómez est actuellement suspendu par l’agence antidopage espagnole.

NFT inutiles et cryptomonnaie volatile

Shirtum proposait des NFT à l’image de joueurs, certains dépassant les 450 euros par unité. Mais la plateforme d’échange n’aurait jamais été fonctionnelle et les tokens non fongibles n’auraient pas réellement été échangeables.

En 2022, Shirtum a annoncé avoir été victime d’une attaque. Mais aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités. L’accusation affirme que les fonds présents ont ensuite été discrètement utilisés pour l’enrichissement personnel des fondateurs.

Les investisseurs se sont donc retrouvés avec des NFT non échangeables et une cryptomonnaie dont le cours a plongé. Par ailleurs, des rapports d’experts indiquent que Shirtum n’aurait pas suffisamment pris de mesures pour stabiliser le cours du SHI :

Les promoteurs du projet n’auraient pris aucune mesure pour garantir la stabilité du cours du $SHI, la cryptomonnaie émise par Shirtum pour l’achat et la vente de NFT.

Les principaux accusés, qui auraient dégagé plus de 3 millions d’euros grâce à cette fraude, seront présentés le 16 juin prochain devant un juge d’instruction. Les footballeurs, qui ne sont que cités pour l’instant, pourraient également faire l’objet de mises en examen à l’avenir.

Source : El Periodico

