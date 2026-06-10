Un faux article reprenant l’image de Michel-Edouard Leclerc et du directeur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, circule. Mettent en scène un prétendu « clash », il s’agit en réalité d’une arnaque faisant la promotion d’un faux service en cryptomonnaies.

Faux clash entre Michel-Edouard Leclerc et François Villeroy de Galhau

L’arnaque circule depuis plusieurs semaines : de fausses vidéos et articles mettent en scène Michel-Edouard Leclerc, le PDG de la marque de grande distribution du même nom, ainsi que François Villeroy de Galhau, le directeur de la Banque de France. Les deux hommes sont présentés comme ayant eu un conflit sur le plateau de Cyril Hanouna, certaines publications les montrant même en venir aux mains.

Une interview qui n’a jamais eu lieu chez Cyril Hanouna

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Des articles reprennent des parties de dialogues créées de toutes pièces, où l’on peut voir Michel-Edouard Leclerc faire la promotion de plateformes d’investissement douteuses face à un François Villeroy de Galhau présenté comme son opposant :

C’est un protocole basé sur l’intelligence artificielle. Je l’utilise. Mes employés à Leclerc l’utilise [sic]. Le résultat ? Ce n’est pas risqué. Mathématiquement, c’est meilleur que n’importe quel fonds de pension de ce pays.

Des plateformes d’investissement douteuses

En fonction des publications, plusieurs plateformes sont mises en lien : Marnevance, Frouit Avoirançe… L’une d’entre elles, Elan Syvor, a été placée sur la liste noire de l’AMF. Elle est cependant toujours en ligne et promet aux crédules des retours sur investissement exceptionnels.

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On retrouve ici tous les marqueurs de l’arnaque : promesses de gains, utilisation approximative de termes techniques et bien sûr aucune information sur l’identité des gestionnaires de la plateforme. Les utilisateurs qui y enverraient des fonds ne les reverraient bien sûr pas.

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L’arnaque reprend les codes visuels de plusieurs médias légitimes, dont le Figaro et W9, il s’agit donc d’être particulièrement prudent lorsqu’on fait face à ce types d’articles. D’Elise Lucet à Kylian Mbappé en passant par Bernard Arnault, nombreuses sont les célébrités a avoir vu leurs images utilisées par des malfaiteurs. Gardons donc en tête qu’il reste extrêmement rare qu’une célébrité fasse directement la promotion d’une plateforme d’investissement, et que ce n’est souvent pas bon signe…

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Source : Facebook, X

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