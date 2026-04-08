Arnaques crypto en hausse aux États-Unis : plus de 11 milliards de dollars de pertes en 2025

Les arnaques crypto s’imposent comme une mauvaise presse récurrente associée au secteur des cryptomonnaies, impliquant des montants toujours plus importants. Une situation pointée dans un récent rapport du FBI qui estime le préjudice à plus de 11 milliards de dollars pour les américains en 2025.

Plus de 180 000 dépôts de plainte et une perte moyenne de 62 604 dollars

Difficile d'ignorer les nombreuses arnaques qui se développent en lien aux cryptomonnaies, qu'il s'agisse de cibler leurs détenteurs afin de voler leurs fonds ou de tromper des investisseurs un peu trop crédules avec des services et autres projets beaucoup trop rentables pour être vrais, sans oublier les fausses romances de type « pig butchering ».

Des pièges parfois difficiles à déceler, surtout lorsqu'il s'agit d'un e-mail des impôts qui menace les investisseurs crypto de sanctions s'ils ne réagissent pas rapidement. Et cela concerne tous les pays, comme vient de le démontrer un récent rapport de l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI.

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Un document qui tente de dresser un état des lieux de la cybercriminalité dont sont victimes les américains, par rapport au nombre de plaintes rapportées à ce service. Et avec les 181 565 dépôts recensés au cours de l'année 2025, les cryptomonnaies représentent 18 % du total enregistré (un peu plus d'1 million).

Une hausse du nombre de plaintes estimée à 21 % par rapport à 2024 qui implique une perte moyenne de 62 604 dollars, et un peu plus de 18 500 plaignants ayant perdu plus de 100 000 dollars, pour un montant annuel en hausse de 22 % qui affiche un préjudice total estimé à 11,4 milliards de dollars (21 milliards de dollars toutes techniques confondues).

Plaintes concernant des arnaques liées aux cryptomonnaies

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La crypto représente plus de 70 % des arnaques à l'investissement

Ce rapport du service des plaintes du FBI s'intéresse à plusieurs types d'arnaques mises en place par les cybercriminels, avec une représentation assez importante de l'utilisation des cryptomonnaies puisqu'elles apparaissent la plupart du temps en tête, devant les transferts bancaires et les cartes prépayées :

Investissements : 72 % (#1) ;

Supports techniques : 43 % (#1) ;

Fausses administrations : 40 % (#1) ;

Extorsion 28 % (#1 à égalité avec les cartes prépayées) ;

Romance : 25 % (#2)

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Répartition de la crypto dans les arnaques de cybercriminalité

Selon les éléments de ce rapport, les arnaques à l'investissement crypto concentrent à elles seules plus de 7 milliards de dollars de pertes (+25 %), avec un nombre de plaintes en hausse de 48 % par rapport à 2024, devant les faux supports techniques (1,2 milliard de dollars) et les failles de sécurité (940 millions de dollars). Celles identifiées comme « liées à l'IA » cumulent plus de 740 millions de dollars.

Fait notable : le FBI note une augmentation importante des arnaques crypto - incluant les guichets automatiques - visant des mineurs âgés de 17 ans et moins qui représente désormais 10 % des plaintes impliquant des victimes de cette tranche d'âge, avec un préjudice total estimé à plus de 5 millions de dollars.

Ce rapport permet également de rappeler que les cybercriminels ne reculent devant rien, puisqu'au mois de mars dernier ils n'ont pas hésité à émettre un token utilisant le logo et le nom du FBI sur le réseau Tron afin d'arnaquer les utilisateurs de cette blockchain avec une fausse enquête en cours à leur sujet.

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Source : FBI

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