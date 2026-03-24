Un faux e-mail des impôts menace les détenteurs de cryptomonnaies de sanctions - C'est une arnaque !

Les arnaques en lien au secteur des cryptomonnaies ne cessent de s’améliorer afin de tromper leurs détenteurs pour voler leurs fonds ou obtenir des informations sensibles. Dernier exemple en date : une fausse demande de déclaration des services fiscaux envoyée de manière ciblée par e-mail. On fait le point…

le 24 mars 2026 à 15:00.

3 minutes de lecture

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Hugh Bernard

Un faux e-mail des impôts menace les détenteurs de cryptomonnaies de sanctions - C'est une arnaque !

Une fausse « obligation déclarative » qui se fait passer pour les services fiscaux

Ceux qui se demandent encore à quoi peuvent bien servir les vols de données incessants sur Internet devraient se méfier des e-mails qu'ils reçoivent, d'autant plus s'ils figuraient parmi les clients de l'une des entreprises ciblées dans le secteur des cryptomonnaies.

En effet, de nombreux acteurs de l'écosystème crypto ont subi des attaques ciblées de ce type mettant les informations sensibles de leurs utilisateurs en accès direct sur le darweb, à la disposition de tous les fraudeurs et autres membres du crime organisé en quête de cibles à séquestrer ou enlever.

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Une réalité qui vient de connaître un nouveau développement notable, avec la circulation de faux e-mails supposément envoyés par la Direction générale des finances publiques au sujet d'une « obligation déclarative » impliquant la détention ou l'utilisation de crypto-actifs.

Attention : cette arnaque crypto se fait passer pour les services des impôts

Attention : cette arnaque crypto se fait passer pour les services des impôts

 

Une demande en apparence légitime, puisqu'elle se réfère très clairement à la directive européenne DAC8 applicable depuis le 1er janvier dernier, avec comme objectif de collecter l'identité et les coordonnées des investisseurs crypto, mais également le détail et la valeur de leurs opérations.

Et afin de motiver les plus récalcitrants, une menace de sanction et de fraude fiscale vient parfaire le tableau, en imposant un délai limite de 5 jours ouvrés.

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Ne jamais céder à la panique et toujours vérifier

Ce mail en apparence légitime cache de toute évidence une arnaque bien rodée - très certainement réalisé à l'aide d'une IA pour paraître plus vraie que nature - avec comme premier indice indiscutable, une adresse e-mail improbable, bien loin du « .gouv.fr » nécessaire pour en valider l'authenticité.

Ensuite, les arnaqueurs appliquent la procédure classique qui consiste à mélanger une exigence plausible avec une logique d'urgence et de sanctions dans le but de provoquer une réaction rapide qui va conduire les victimes à cliquer sur le bouton bien visible, sans prendre le temps nécessaire pour vérifier.

📰 Impôts et cryptos : une arnaque au SMS vise les contribuables

Arnaque crypto : des détails qui ne trompent pas

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Car la règle est simple dans ce genre de cas : ne JAMAIS cliquer sur le lien disponible - ou communiquer des données personnelles - et toujours privilégier une connexion directe sur le site officiel des impôts afin de vérifier que la demande (si toutefois elle existe) émane bien de ses services.

Dans le cas présent, cet e-mail a été reçu par un membre de Cryptoast avec une détection préalable mentionnant une suspicion de phishing, menée par ProtonVPN. Malgré tout, la prudence doit rester de mise face à la prolifération de ce genre d'arnaques sur tous les canaux de communication disponibles.

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Source : Cryptoast

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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