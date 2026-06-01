Après les stablecoins et le marché crypto, les États-Unis vont s'attaquer au dossier de la tokenisation

Alors que le projet de législation crypto CLARITY Act se heurte toujours à de nombreuses divisions, le président de l’influente Commission des services financiers de la Chambre des représentants, French Hill, annonce la « prochaine priorité majeure » des États-Unis en matière réglementation. Il s’agit du chantier de la tokenisation, afin de déterminer s’il faut une intervention législative ou simplement réglementaire.

La tokenisation : « prochaine priorité majeure » des États-Unis

La confiance semble rester de mise du côté des républicains, alors que le projet de réglementation du marché crypto, CLARITY Act, se heurte à de nouvelles tensions entre le secteur bancaire et les acteurs crypto, sur la question épineuse des rendements applicables aux stablecoins.

Pas de quoi inquiéter le président de la très influente Commission des services financiers de la Chambre des représentants, French Hill, en première ligne pour tout ce qui touche à la réglementation des cryptomonnaies, avec comme « prochaine priorité majeure » : le chantier de la tokenisation appliquée aux marchés financiers.

Pour approfondir - Top 5 des meilleures plateformes pour acheter des actions tokénisées

En effet, cet élu républicain affirme avoir déjà remporté de nombreux succès bipartisans dans le domaine, pour le marché des stablecoins - avec le cadre GENIUS Act adopté en juillet de l'année dernière - la finance décentralisée (DeFi), ou la mise en place de règles d'éthique. De quoi transformer les difficultés actuelles du CLARITY Act en simples détails de parcours vers une adoption inévitable et imminente.

Tous ces sujets ont été traités avec succès dans le projet de loi adopté par la Chambre des représentants, et nous avons obtenu le soutien de 78 élus démocrates l’an dernier. Je ne vois donc aucune raison pour laquelle ils ne pourraient pas parvenir à un consensus au Sénat sur le texte adopté par la Chambre. French Hill

Investissez dans des actions liées à la crypto avec XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Une gestion réglementaire équivalente à celle d'une action ?

Dans ce contexte, French Hill décide donc de se concentrer sur l'après CLARITY Act. Et cela concerne plus précisément une prise en compte de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), suite à une consultation effectuée fin mars par sa Commission afin de déterminer quelles modifications doivent intervenir auprès de la SEC et des régulateurs bancaires, afin d'accompagner son développement.

La tokenisation d’un actif, comme une action ordinaire, consiste essentiellement à changer les systèmes. Cela ne change pas la loi. Toutes les exigences légales et réglementaires applicables à une action ordinaire s’appliquent également à un token représentant cette action. C’est pourquoi ces auditions sont importantes pour sensibiliser les membres du Congrès. French Hill

📰 La SEC retarde le lancement de son cadre expérimental sur les actions tokenisées

Selon French Hill, ce sera au Congrès de décider « s’il faut une intervention législative ou simplement réglementaire » dans ce dossier précis, avec la nécessité conjointe de résoudre la question essentielle de l'interopérabilité associée aux marchés tokenisés.

Un chantier qui s'accompagne d'autres interrogations, comme une possible tokenisation des dépôts du secteur bancaire, qui pourrait notamment permettre d’effectuer des paiements par débit direct sans nécessiter d'intermédiaire. Une évolution que sa Commission souhaite approfondir, sans impliquer de mise en pratique imminente.

Faites fructifier votre capital en investissant en bourse

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Source : CoinDesk

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.