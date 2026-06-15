Star Credit Holdings : la société crypto qui cachait un Ponzi à 2 millions de dollars

Le département américain de la Justice a annoncé vendredi dernier l'inculpation d'un homme du Tennessee pour avoir géré pendant quatre ans un système frauduleux d'investissement en cryptomonnaies. L'affaire illustre une fois de plus les risques liés aux arnaques à la promesse de rendements garantis.

Un Ponzi dissimulé derrière une société d'investissement en crypto

Misam Abidi, 47 ans, domicilié à Nolensville dans le Tennessee, fait face à un acte d'accusation fédéral en 11 chefs d'inculpation pour avoir dirigé une société d'investissement crypto frauduleuse baptisée Star Credit Holdings entre 2020 et 2024.

Les procureurs allèguent qu'Abidi a utilisé un ensemble de fausses promesses pour attirer les investisseurs : garanties de rendements élevés, affirmations selon lesquelles il détenait un fonds de réserve conséquent pour protéger les investisseurs... Il affirmait également qu'il gérait bien plus de capitaux qu'il n'en contrôlait réellement.

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Plutôt que de générer des rendements via des opérations de trading légitimes, Misam Abidi aurait rémunéré les anciens investisseurs avec les fonds apportés par les nouveaux : une structure très classique dans les schéma de Ponzi. Il aurait également aidé certains investisseurs à contracter des prêts personnels à leur nom pour injecter des fonds supplémentaires dans la société, et aurait falsifié au moins une déclaration sous serment affirmant qu'un investisseur avait été victime d'usurpation d'identité afin d'obtenir le prêt.

Des millions détournés, des dizaines d'années de prison encourues

Les procureurs indiquent qu'Abidi a détourné plus de 1,9 million de dollars de fonds d'investisseurs à son profit et à celui de membres de sa famille, et a omis de déclarer ces revenus dans ses déclarations fiscales fédérales.

L'acte d'accusation comprend des chefs de fraude électronique, d'exploitation d'une entreprise de transmission de fonds sans licence, de complicité dans la préparation de fausses déclarations fiscales et de blanchiment d'argent. En cas de condamnation sur l'ensemble des chefs, Abidi pourrait écoper de plusieurs décennies de prison.

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Le procureur Michael Dunavant a tenu à souligner la gravité de ce type d'infractions : les escroqueries crypto et les fraudes financières peuvent être dévastatrices pour les investisseurs individuels, nuisibles aux établissements financiers et préjudiciables au Trésor américain. Cette affaire s'inscrit par ailleurs dans un contexte de vigilance accrue des autorités fédérales américaines à l'égard des fraudes à l'investissement crypto, qui continuent de cibler des particuliers.

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Source : DOJ

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