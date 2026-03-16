Bitcoin : un « système de Ponzi géant » moins fiable que les cartes Pokémon ?

Depuis sa création, le Bitcoin fascine autant qu’il déclenche les critiques de ses opposants. Une dernière catégorie au sein de laquelle vient de s’illustrer l’ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, en le qualifiant de « système de Ponzi géant », moins fiable comme réserve de valeur… que les cartes Pokémon.

Je peux comprendre la fascination pour l'or, les cartes Pokémon... mais le Bitcoin ?

Il existe de nombreux outils de mesure qui permettent d'estimer l'activité et l'adoption du Bitcoin, afin de pouvoir dresser des perspectives et des tendances à venir pour le prix du BTC. Puis il y a le retour récurrent et cyclique des accusations de système de Ponzi, que l'on pourrait presque systématiquement lier à l'approche confirmée d'un point bas de marché.

Une chronologie qui vient une nouvelle fois de se reproduire, alors que le Bitcoin tente de rebondir pour s'extirper de la zone des 70 000 dollars suite à une hausse de 10 % sur les 2 dernières semaines. L'occasion rêvée pour l'ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, de revenir à la charge sur le sujet dans les colonnes du Daily Mail.

🔍 Qu'est-ce qu'une pyramide de Ponzi et comment repérer cette arnaque ?

Je peux comprendre la valeur intrinsèque de l’or, qui fascine l’humanité depuis l’aube des temps. Je peux même comprendre pourquoi les cartes Pokémon ont conservé leur valeur. (...) Mais le Bitcoin ? Qu’est-ce que c’est ? Ce n’est qu’une suite de chiffres stockée dans une série d’ordinateurs. Qui le contrôle ? Qui en est responsable ? Boris Johnson

Car Boris Johnson cherche un responsable. Le but ? Avoir quelqu'un à qui reprocher ses mauvaises performances - et plus précisément les pertes enregistrées par certains membres de sa paroisse - ou le piratage hypothétique et soudain de « tout le système », comme par exemple « un banquier central à renvoyer », ou un « gouvernement à sanctionner dans les urnes ».

Et pour cause, cette tâche ingrate ne sera certainement pas assurée par « ce mystérieux codeur japonais, Satoshi Nakamoto, qui n’est peut-être pas plus réel que Pikachu ou Salamèche eux-mêmes ». Une absence de leader à l'origine de la véritable force du Bitcoin qui ne semble pas convenir à l'ancien Premier ministre britannique.

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Une quête éternelle du « plus grand pigeon » qui atteint ses limites

Une interrogation critique qui met toutefois en lumière certains éléments positifs à propos de la plus célèbre des cryptomonnaies, comme par exemple le fait « que les politiciens ne peuvent pas la contrôler », ou bien qu'il « ne peut pas être dévalué par l'avidité excessive des gouvernements », comme dans le cas des monnaies traditionnelles.

Selon Boris Johnson, la valeur du Bitcoin « repose entièrement sur la croyance collective de ses détenteurs ». Il semble toutefois mélanger dans cette catégorie ceux qui investissent effectivement dans les espoirs - financiers et/ou idéologiques - qu'il porte et ceux qui se font avoir par leur avidité basée sur la réalisation de rendements rapides, bien souvent alimentés par de véritables arnaqueurs.

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Comme tous ces systèmes, ils dépendent d’un flux constant de nouveaux investisseurs crédules. Il me semble que la quête éternelle du « plus grand pigeon » dans ce système de Ponzi commence à atteindre des gens bons, honnêtes et bien intentionnés — avec des revenus et des patrimoines modestes — dans les villages de l’Oxfordshire. Boris Johnson

Suite à ce constat, Boris Johnson estime que la confiance nécessaire pour soutenir le Bitcoin devrait finir par disparaître, au point de faire des cartes Pokémon « un bien meilleur pari à long terme », tout en admettant qu'il se trompe peut-être et que « ces monnaies générées par ordinateur continueront de décupler leur valeur ».

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Source : Daily Mail

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