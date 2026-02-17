Le célèbre influenceur américain Logan Paul refait parler de lui suite à la vente record d’une carte Pokémon ultra rare pour 16,5 millions de dollars. Le problème ? Elle avait déjà été partiellement vendue en 2022 sous forme de NFT fractionnés sur sa plateforme aujourd’hui fermée Liquid Marketplace.

Logan Paul vend une carte Pokémon ultra rare pour 16,49 millions de dollars

En ce début de semaine, l'influenceur américain Logan Paul vient de réaliser une opération très rentable en clôturant les enchères récemment ouvertes pour sa carte Pokémon ultra rare « Pikachu Illustrator », achetée en 2021 pour la somme déjà record de 5,3 millions de dollars.

Une vente historique qui lui permet d'empocher le montant astronomique de 16,49 millions de dollars, tout en validant dans le même temps un bénéfice de 11,2 millions de dollars au passage. De quoi promettre sur ses réseaux une livraison en main propre au vendeur, accompagnée d'un collier Pokémon serti de diamants en cadeau.

Logan Paul valide la vente d'une carte Pokémon pour 16,49 millions de dollars

Le prix important de cette transaction s'explique par la rareté inégalée de cette carte, dessinée par le créateur original de Pokémon, Atsuko Nishida, et distribuée à seulement 39 exemplaires aux gagnants d'un concours d'illustration pour le magazine de manga CoroCoro Comic, en 1997.

De quoi remettre Logan Paul sur le devant de la scène, mais également de faire ressurgir une autre affaire bien plus embarrassante : le fait que cette même carte Pokémon ultra rare avait déjà été partiellement cédée en 2022 sous la forme de NFT fractionnés, sur la plateforme Liquid Marketplace.

Une carte déjà partiellement cédée sous la forme de NFT fractionnés

Il faut bien comprendre que Logan Paul fait partie de ces influenceurs très actifs dans le secteur des cryptomonnaies lors du marché haussier de 2021, notamment à l'aide de la promotion et de la création de collections de jetons non fongibles (NFT) très populaires à cette époque, dont la série CryptoZoo, qui lui vaudra de devoir rendre des comptes pour fraude et escroquerie quelques années plus tard.

Une activité qui le mènera rapidement à fonder la plateforme dédiée aux NFT fractionnés Liquid Marketplace, qui devait permettre à ses utilisateurs d'acheter des parts numériques d'objets de collection populaires... comme par exemple la « carte PSA 10 Pikachu Illustrator » de Logan Paul.

Malheureusement, cette plateforme initialement revendiquée comme une entreprise de Logan Paul au moment de son lancement va connaître le destin de nombreux projets de ce secteur : une fermeture soudaine avec impossibilité de récupérer les fonds des utilisateurs, rapidement assimilée à une arnaque de type « rug pull ».

J’ai récemment appris que la plateforme avait connu des problèmes opérationnels, qui ont affecté l’accès des utilisateurs à leurs comptes et aux fonds détenus sur la plateforme. En conséquence, de nombreux utilisateurs du Liquid Marketplace n’ont pas pu accéder à leurs produits de rachat ou à leurs soldes de portefeuille, sans calendrier clair pour une résolution. Logan Paul

Par chance, Logan Paul aurait pris la décision très opportune - annoncée au moment de la fermeture de Liquid Marketplace - de racheter la carte Pokémon « Pikachu Illustrator » en mai 2024 « conformément aux conditions de la plateforme », avec une redistribution de 250 000 dollars aux détenteurs de ses NFT fractionnés.

Une somme que bon nombre d'entre eux n'ont apparemment jamais pu retirer de la plateforme Liquid Marketplace.

