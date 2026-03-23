La présidente de la Solana Foundation est formelle : « les jeux sur la blockchain ne reviendront pas »

Alors que les NFT et la GameFi sont au plus bas, la présidente de la Solana Foundation affiche son pessimisme quant aux jeux blockchain. Que pouvons-nous en dire ?

Pour la présidente de la Solana Foundation, les jeux blockchain sont morts

La semaine dernière, Meta a causé quelques remous avec son metaverse Horizon Worlds, annonçant d’abord la fin de la réalité virtuelle, puis, après avoir constaté la déception des fans, a fait machine arrière.

Dans ce contexte, Lily Liu, la présidente de la Solana Foundation et responsable du gaming, a tweeté un avis pour le moins pessimiste :

De plus, les jeux sur la blockchain ne reviendront pas.

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Au regard de la situation actuelle, il est difficile de lui donner tort et les jeux blockchain semblent effectivement bel et bien morts, tout du moins dans la forme que nous avons pu connaître jusqu’à aujourd’hui. Plus tôt ce mois-ci, nous soulignions qu’aucun jeu blockchain n’était représenté à la Game Developers Conference de San Francisco pour la première fois depuis des années. Anecdote particulièrement révélatrice de la situation, cet article était notre premier en 11 mois de la catégorie « Actualité GamFi » de notre site Web.

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Capitalisés à 17,1 milliards de dollars à leur plus haut historique (ATH) de 2022, les tokens non fongibles (NFT) ne sont plus valorisés aujourd’hui qu’à 1,4 milliard de dollars.

Un constat similaire peut être fait du côté des altcoins associés au gaming blockchain, ceux-ci pesant 4,35 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko. Au cas par cas, les valeurs phares de cette catégorie souffrent d’une longue hémorragie, à l’image du FLOKI, du SAND, de l’AXS, du MANA ou de l’IMX, qui perdent respectivement 91,8 %, 99,1 %, 99,3 %, 98,6 % et 98,4 % depuis leur dernier ATH.

Une autre manière de prendre la mesure de cette débâcle peut être de s’intéresser à l’activité on-chain des réseaux spécialisés. Par exemple, Immutable fait figure de référence dans le milieu, notamment avec une blockchain dédiée au gaming. Avec un peu plus de 13 millions de comptes, le réseau n’a enregistré que 544 000 nouvelles adresses sur les 12 derniers mois. Plus encore, le nombre de comptes actifs chaque jour peine désormais à dépasser les 2 000, là où en 2024, cette même statistique pouvait parfois dépasser les 300 000 :

Nombre de comptes actifs chaque jour sur Immutable

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Comme bon nombre d'autres catégories d'altcoins, le secteur de la GameFi a pu souffrir des excès que certains Venture Capital (VC), avec des tokenomics cherchant parfois à extraire un maximum de valeur sur le dos des investisseurs, au détriment de cas d'usage vraiment innovants et de mécaniques de jeu réellement disruptives. En outre, le secteur a aussi probablement dû faire face à une certaine avance sur son temps, avec un manque d'adoption de la part du grand public et des studios de développement, qui ne sont pas encore prêts à voir des mécaniques de tokenisation débarquer dans leur industrie.

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Sources : X, Immutable Explorer

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