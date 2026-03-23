Les volumes des altcoins s'effondent sur les plateformes crypto

Alors que le prix du Bitcoin continue d’évoluer à l’horizontal aux alentours du niveau des 70 000 dollars, le marché des altcoins enregistre une perte d’intérêt évidente de la part des investisseurs crypto. Des mauvaises performances qui coïncident avec une diminution importante de leurs volumes de l’ordre de 80 % sur le leader des exchanges Binance. On fait le point…

Les investisseurs crypto ont-ils abandonné les altcoins ?

L'incertitude actuellement installée sur le marché des cryptomonnaies interroge quant à la durée de ce manque de performances, mais également sur les perspectives à venir et le meilleur moyen d'anticiper une possible sortie de crise à l'aide de données concrètes.

Un constat visiblement mené par l'analyste de la structure CryptoQuant, Darkfost, dans un contexte de « marché baissier déjà bien avancé » qui voit les altcoins continuer à largement sous-performer les résultats du BTC, déjà pas très enthousiasmants sur l'année écoulée (environ -20 %).

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Bien évidemment, il semble difficile d'ignorer le contexte actuel, avec « un environnement qui reste défavorable à la prise de risque, notamment en raison des tensions géopolitiques en cours ». Mais il semble toutefois important d'y apporter des données concrètes, comme par exemple la baisse importante des volumes enregistrée par les altcoins sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, comme la leader Binance.

En effet, l'analyste de CryptoQuant pointe des volumes actuels estimés à environ 7,7 milliards de dollars sur cet exchange, alors que les principales bourses crypto cumulent un peu moins de 20 milliards de dollars sur la même période. Des niveaux « bien inférieurs à ceux observés pendant les périodes plus actives telles qu'octobre et février 2025 ».

Les volumes des altcoins enregistrent une baisse de 80 % sur Binance

À cette époque, Binance a enregistré entre 40 et 50 milliards de dollars de volume de transactions, tandis que d'autres bourses ont atteint respectivement environ 63 milliards de dollars et 91 milliards de dollars. En termes relatifs, Binance représente actuellement environ 40 % du volume total de trading des altcoins, ce qui signifie que près d'un dollar sur deux passe par sa plateforme. Darkfost

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Un marché qui va devoir mûrir pour survivre

Dans ce contexte, l'analyste de CryptoQuant ne manque pas de souligner le fait que « les opportunités les plus attrayantes ont tendance à émerger lorsque l'intérêt du marché est au plus bas et que la majorité des investisseurs restent sur la touche ».

Toutefois, il semble également possible de lier le désintérêt grandissant des investisseurs crypto pour les altcoins à d'autres variables plus spécifiques à leur modèle de développement, notamment la mise en place de tokenomics basées sur « la mauvaise moitié du design de token », selon la dernière analyse très complète de Théo Zananiri sur le sujet.

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En effet, les principaux tokens actuels reposent en grande partie sur des « variables [qui] n'ont aucun impact mesurable sur la performance long terme d'un token s'il n'y a pas de demande », comme la répartition prévisible de la supply ou la mise en place de tokens unlocks catastrophiques pour leurs détenteurs, sans aucun impact sur l'utilité nécessaire pour soutenir son prix sur le long terme.

Serait-ce le point de départ d'un marché des altcoins plus orienté vers de véritables cas d'usage et une capture effective de valeur, dont les performances ne pourront plus uniquement reposer sur un déversement espéré des bénéfices associés au Bitcoin ?

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Sources : CryptoQuant, Théo Zananiri

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