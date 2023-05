Kraken, Binance, Crypto.com... Combien coûte un compte crypto piraté sur le Dark Web ?

Le marché des comptes de cryptomonnaies piratés est semble-t-il florissant. Une nouvelle étude de Privacy Affairs révèle en effet les prix que les utilisateurs sont prêts à payer pour se procurer illégalement un login sur Kraken, Binance, Crypto.com et d’autres plateformes. Comment et pourquoi ces comptes s’arrachent-ils sur le Dark Web ?

Les comptes crypto piratés s’échangent sur le Dark Web

Les comptes crypto piratés ont deux intérêts majeurs pour les utilisateurs qui souhaitent en obtenir de manière illicite. D’une part, cela peut permettre à certains utilisateurs d’effectuer des transactions majeures et de changer des cryptomonnaies contre du fiat sans attirer l’attention des autorités. C’est pourquoi les comptes avec des transactions préexistantes sont recherchés, car ils sont plus discrets si l’on souhaite blanchir des fonds.

Mais au-delà de cet usage, les comptes crypto sont aussi recherchés dans les territoires qui sont exclus de ces services. Les résidents de pays qui ont interdit les transactions en cryptomonnaies, ou qui font l’objet de sanctions internationales, se tournent alors parfois vers ces comptes.

L’exemple le plus récent que l’on peut donner, c’est celui de la Russie. Nous vous expliquions en effet en début d’année que les Russes se sont tournés vers les comptes illicites afin de pouvoir continuer à utiliser des cryptomonnaies. Pour rappel, les résidents de Russie ont vu leur accès aux grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies coupé, avec également une impossibilité d’accéder aux dollars qui pouvait jusque là leur servir à stabiliser leurs économies.

👉 Pour aller plus loin – Comment sécuriser et stocker ses cryptomonnaies ?

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies 🔒 🔥 Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Quels sont les comptes crypto piratés qui valent le plus cher ?

Le rapport de Privacy Affairs note que les comptes crypto proposés à la vente sur le Dark Web sont désormais plus variés. Les comptes les plus chers sont logiquement ceux qui sont liés à des banques ou des services annexes. C’est le cas de comptes sur la néobanque N26, qui s’arrachent à 2 650 dollars la pièce.

Si l’on se penche sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies « classiques », le classement fait cependant émerger d’autres noms. C’est Kraken qui arrive en tête des comptes les plus recherchés, suivi par Binance et Bitit.io :

Liste des comptes crypto les plus onéreux sur le Dark Web

On le voit, un compte Kraken vérifié s’échange contre 1 170 dollars, soit nettement plus qu’un compte Binance listé à 410 dollars. De leur côté, les comptes Coinbase ne s’échangent « que » pour 250 dollars. Tout en bas de la liste, on note que les comptes LocalBitcoin vérifiés aux USA sont cédés contre 70 dollars.

👉 Retrouvez les plus grandes cryptomonnaies du moment

Les comptes crypto sont de plus en plus demandés ?

Le rapport de Privacy Affairs note que les comptes crypto piratés ont connu une hausse de leur prix sur les marchés illégaux, ce qui montre un intérêt croissant des acheteurs. Mais cela serait-il temporaire ?

« Cela est probablement dû au fait que les cours de cryptomonnaies ont généralement stagné au second trimestre 2022 et premier trimestre 2023. […] La conséquence, c’est que moins de comptes et de portefeuilles étaient disponibles pour les hackers qui souhaitaient les pirater. »

Le rapport indique par ailleurs qu’une hausse éventuelle des cours ferait à nouveau baisser les prix des comptes cryptos piratés. Ce que l’on peut donc retenir, c’est que les marchés des comptes piratés montrent, en creux, les plateformes qui sont jugées comme fiables par les hackers. L’on a ainsi vu que les comptes Kraken ont pris +920 dollars sur l’année, ce qui montre aussi que le secteur des plateformes d’échange a connu de nombreux changements en 2022.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : Privacy Affairs, Dark Web Price Index

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.