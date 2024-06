Jesse Powell soutient Donald Trump à son tour avec un don de 1 million de dollars

Tandis que les jumeaux Winklevoss ont apporté leur soutient à Donald Trump à raison d’un million de dollars chacun il y a tout juste une semaine, Jesse Powell, le fondateur de Kraken, suit leur voie en faisant don d’un montant similaire.

De son côté, l’intéressé a effectué cette donation principalement en ETH, comme il l’a précisé au travers d’un message sur X :

I just personally donated $1m (mostly #ETH) to @realDonaldTrump.

For too long, the crypto industry has been under attack by Elizabeth Warren, Gary Gensler and others. Despite overwhelming bipartisan Congressional efforts to put clear rules in place, the Biden White House has… pic.twitter.com/Ksxf3P2oCb

— Jesse Powell (@jespow) June 28, 2024