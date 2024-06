Les cryptomonnaies, grandes absentes du premier débat entre Donald Trump et Joe Biden

En pleine campagne pour le poste de Président des États-Unis, les 2 candidats, Joe Biden et Donald Trump, se sont chacun servis du sujet des cryptomonnaies et de la régulation des entreprises du secteur afin d'attirer un nouvel électorat.

Mais le camp Biden a un travail plus important à faire sur ce sujet-là. Au début du mois de juin 2024, Joe Biden a soutenu la résolution SAB 121 proposée par la SEC, considérée comme un obstacle à l'innovation dans le secteur des cryptomonnaies.

Plus tôt cette année, l'actuel président avait présenté un plan de taxation des cryptomonnaies, incluant une augmentation de 20 à 40 % des plus-values, une taxe de 30 % sur l'électricité utilisée pour le minage de Bitcoin, ainsi qu'un impôt de 25 % sur les gains non réalisés en cryptomonnaies.

Pour améliorer son image dans le secteur, l'équipe de Biden a rencontré plusieurs sociétés de l'écosystème au mois de mai 2024, afin de mieux comprendre l'industrie et d'obtenir des conseils sur la communauté et la politique future des cryptomonnaies.

De l'autre côté, Donald Trump a toujours été relativement enthousiaste à l'égard des cryptomonnaies. Ayant lancé plusieurs collections de NFT lui permettant de générer plusieurs millions de dollars de profits et acceptant même les donations en cryptomonnaies pour sa campagne, il a plusieurs fois déclaré qu'il était le candidat pro-crypto et que les passionnés d'actifs numériques « feraient mieux de voter pour Trump ».

Ainsi, de nombreux internautes espéraient entendre les candidats s'exprimer sur le sujet lors de leur récent débat.

